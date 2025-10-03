Dinamov Hunt izgledao je bolje nego sva tri Cedevitina Amerikanca

U zagrebačkom derbiju, poduprti neumornim navijanjem Bad Blue Boysa, košarkaši Dinama nadigrali su igrače Cedevite Junior (79:67) pri čemu je Amerikanac domaćina (Hunt) blistao dok su trojica Amerikanaca među "vitaminima" izgledali vrlo skromno.

Gledano parametrima iz prvog poluvremena Hunt je zabio 12 koševa a Gainey, Allen i Daniels zajedno 15. Hunt je nametao ritam, probijao i razigravao pa je zavrijedio indeks korisnosti 17 dok je zajednički indeks trojice Cedevitinih Amerikanaca u prvih 20 minuta bio pet.

Gosti su počeli susret prilično traljavo, naročito u tranziciji, za koje vrijeme su domaćini zidali samopouzdanje ali i prednost koja je u dva navrata iznosila 14 koševa (22:8, 43:29).

A poražavajuće je bilo i to kada je tek ušli Ivan Novačić, Dinamov 40-godišnji veteran, zaredom zabio osam koševa (dvije trice) a da je Cedevitina obrana to nijemo promatrala.

Nakon velikog odmora dinamovci su izgradili još veće vodstvo (50:32 u 23. minuti) pa je već u toj točki susreta pobjednik bio riješen. Uostalom, najbolji dokaz da su kontrolirali cijeli susret jest da su posljednji put imali manju prednost od dvoznamenkaste još kod rezultata 36:29 u drugoj četvrtini.

Vrhunac dekoncentracije cedevitaša dogodio se u 28. minuti kada su oni smanjili na "minus 13" ali im je Novačić opet zapaprio tricom. A nešto slično dogodilo se i kod 58:44 za Dinamo kada nakon dva promašena bacanja centra Imrana Polutka dinamovci hvataju loptu za novi napad iz kojeg Paponja zabija najprije tricu a u sljedećem napadu i dvicu za 63:44.

Tračak nade za goste pojavio se nakon što su prva zabili u prva tri napada posljednje četvrtine i tako prisilili trenera domaćina Damira Mulaomerovića na brzi time-out, nakon samo 68 sekundi posljednje dionice. No, tada je jako dobro reagirao bek Paponja i s dva ubačaja odbio juriš cedevitaša koji su priliku za posljednji vlak vraćanja u utakmicu propustili kod 72:598 za domaćine s dvije promašene, otvorene, trice mladog Šarea koji je inače odigrao solidnu utakmicu. Uostalom, imao je veći valorizacijski učinak od bilo kojeg od njegova tri američka suigrača.

A upravo su, uz Šarea (12), još samo Gainey (16), Allen-Williams (11) i Daniels (10) bili dvoznamenkasti kod cedevitaša. Kod dinamovaca košgeterski učinak od dvije znamenke imali su centar Kraljević (15), bek Paponja (14), veteran Novačić (11) te odlični razigravač Hunt (20 koševa, 9 skokova, 4 asista, 2 osvojene lopte).

Dinamov Amerikanac doista je izgledao kao igrač prevage, isplativa investicija, za razliku od Cedevitine trojice Amerikanaca od kojih niti jedan tako nije izgledao. Na tu temu njegov trener Mulaomerović kazao je:

- Radi se o sjajnom momku koji se još uvijek prilagođava na europsku košarku. On je trebao igrati za Zlatibor no na koncu je ipak završio kod nas jer sam mu ja rekao da ću mu dati momčad u ruke. U tom smislu sam ja preuzeo određeni rizik jer vi nikad ne znate s Amerikancima koji dolaze s koledža kako će reagirati. No, on se uklopio od prvog dana i zasad se čini da je puni pogodak.

Anzulovićevu izjavu nismo dobili, baš kao niti kolege s MaxTV-a, jer se on zaključao u svlačionici s igračima ne bi li im očitao bukvicu.