'U ovoj sezoni moglo bi sve biti tjesnije. Hajduk je već imao dobre igrače, sad ih je doveo još'

Od petorice hrvatskih nogometaša u kineskoj Super League, čak trojica nosili su ili nose kapetanske vrpce: Arijan Ademi bio je kapetan Beijing Guoana u utakmici s Yataijem, Mile Škorić kapetan je Cangzhou Mighty Lionsa, a naš sugovornik Franko Andrijašević (32) kapetan Zhejianga, devetoplasirane momčadi prvenstva. Hrvati s trakom u Kini nisu samo Marko Dabro u Beijingu i David Puclin u Nantongu.

– Zhejiang – mi ga čitamo kao Đeđang, klub je iz Hangzhoua, grada od 10-12 milijuna stanovnika, u provinciji Zhejiang. Najbliži veći grad je Šangaj, do kojega ima tri sata vožnje automobilom. Na sva gostovanja, osim u Šangaj, putujemo zrakoplovom, primjerice do Pekinga imamo tri sata leta – počeo je svoju priču Andrijašević, koji u ovoj sezoni ima 12 nastupa i dva pogotka na kontu.

GALERIJA Leko poludio i dobio isključenje pred kraj poluvremena

Obitelj mi je stigla u Kinu

Pogledajmo nakratko u budućnost. Ugovor vam istječe na kraju kalendarske godine, što dalje?

– O svemu razmišljam i sve je opcija; i produljenje ugovora u Zhejiangu, i prelazak u drugi kineski klub, i povratak u Europu. Ništa još nisam odlučio, imam još malo manje od pet mjeseci ugovora, pa razmišljam što bi bilo najbolje za obitelj, koja je sada napokon tu sa mnom u Kini. Supruga Marina te kćer Barbara i sinovi David i Gabrijel pridružili su mi se prije tjedan dana. Kćer sam sada ovdje upisao u drugi razred internacionalne škole, a sinovi će u sklopu te škole ići u vrtić. Grad je dobar za život, ima se što vidjeti.

Kada ste postali kapetan momčadi?

– Dobio sam traku krajem prve godine, za mene je to velika čast i baš sam bio iznenađen kada su mi to predložili. Kazali su mi da imam ‘ono nešto’, da im treba vođa momčadi i eto – prepoznali su mene. Bogu hvala, sve je super; i do tada bilo, pa i nakon toga, ostvarili smo najbolji rezultat u povijesti kluba. Zato vjerujem da oni žele da ostanem, ne bih ni ja imao ništa protiv, ali idemo iz dana u dan, vidjet ćemo... Inače, bio sam kapetan i u Rijeci, kada sam drugi put došao na posudbu iz Genta.

VEZANI ČLANCI:

Zhejiang je jedini klub u Kini koji u svojim redovima ima dvojicu bivših hajdukovaca: Franka Andrijaševića i Bjelokošćanina Jeana Kouassija. Razgovara li se u Hangzhouu i o Hajduku?

– Da, razgovarali smo o Hajduku, ali ne ovome sadašnjem, nego smo se kroz zezanciju prisjećali naših zajedničkih dana koje smo proveli u Splitu. Jean i ja smo se u Splitu i upoznali, pa su nam se putevi razišli, sve dok se nismo opet spojili u Kini.

Navija li se onda za Hajduk u vašemu domu? Na to pitanje Franko se nasmijao, pa prešao u diplomaciju. Razumljivo, jer nekada je bio i u Dinamu (15 nastupa) i u Rijeci (101), prethodno u Hajduku (78), naravno i u Lokomotivi (51).

– Ne bih želio o tome pričati, jer se onda nešto uvijek krivo izvuče iz konteksta. Tema Hajduk, Dinamo, Lokomotiva, ‘tko je za ovoga, tko je za onoga’, dosta mi je nezgodna. Utakmicu Superkupa nisam gledao zbog vremenske razlike, kod nas u Kini počela je u 2 ujutro. Poslije sam pogledao samo gol. Inače, meni je gušt popratiti zbivanja u Hrvatskoj ligi u prijelaznom roku, činim to s velikim zanimanjem u posljednje dvije godine.

VEZANI ČLANCI:

Gledate li s nostalgijom prema našoj ligi?

– Čak i ne. Proveo sam dosta godina u Hrvatskoj ligi, u kojoj sam se i nagledao velikih transfera i naslušao velikih najava prije sezona. Meni je uvijek drago kada klubovi jačaju, osobito mi je drago zbog Osijeka i novoga stadiona, to je zaista pozitivna stvar za cijelu ligu. U Rijeci se dosta toga promijenilo, Rijeka mijenja dosta igrača svake godine pa ne znam postoji li u njoj ijedan igrač iz momčadi u kojoj sam zadnje igrao. Mislim da su iz nje ostali samo fizioterapeuti. Naravno, dvostruka kruna s Rijekom iz 2017. godine bila je vrhunac i najznačajniji i najdraži trenutak moje karijere.

Svojedobno ste u Gentu igrali s Hajdukovim pojačanjem Odjidjom-Ofoeom. Kakav je dojam ostavio na vas?

– Da, bili smo zajedno u Gentu. Iskusan igrač, jak na lopti, tehnički isto jako dobar. Klasična osmica. Sigurno može puno donijeti Hajduku bude li spreman – uzvraća Franko.

Dinamo se neće odlijepiti

Možete li kao neutralac procijeniti kakva će u nadolazećoj sezoni biti utrka Dinama i Hajduka, i koliko im Rijeka može pomrsiti račune?

– Rijeka i Osijek svakome mogu pomrsiti račune. Je ne vidim da će se u ovoj sezoni dogoditi što i u prošloj, da će se u jednom trenutku Dinamo odlijepiti od Hajduka i ostati nedostižan. Moglo bi to sve biti tjesnije. Iako je utakmica Superkupa pokazala da je Dinamo i dalje u prednosti, pitanje je kako će se do kraja ljeta momčadi još formirati. Hajduk je već imao dobre igrače, sad je doveo još dobrih...

VEZANI ČLANCI:

Koliko Dinamu nedostaje Ademi, ima li u Kini istu ulogu kao u Dinamu?

– Vidio sam Ademija nedavno, kada smo igrali protiv njegova Beijing Guoana, pobijedili smo ih s 3:2. Porazgovarali smo tada, a od tada se čujemo telefonom, jer teško nam se vidjeti budući da je udaljenost prevelika. Dinamu sigurno nedostaje jedan takav igrač, ne samo zbog kvalitete nego i zbog njegove osobnosti. Mnogo puta igrao sam protiv Ademija i osobno se uvjerio koliko je za njegovu momčad važno kada je na terenu. U Kini je prikazan kao veliko pojačanje, što on i jest, jako ga cijene u klubu. Najprije je igrao kao polušpica, što mu nije odgovaralo, a kada su ga vratili na njegovu poziciju u sredinu, puno bolje se osjeća. Sada se ustalio i može samo ići nabolje.

Tinja li u vama želja da se jednoga dana na kraju karijere još jednom okušate u Hrvatskoj ligi?

– Prije ne nego da. Zato što sam proveo dosta godina tu, znam Prvu HNL u dušu, taj koncept natjecanja po kojemu igraš u jednoj sezoni četiri puta protiv istoga suparnika – možda i pet puta ako te dopadne u Kupu – već me umarao. Bilo bi zanimljivije da je dvokružni sustav natjecanja s više klubova. Međutim, HNL-u kao jednoj od opcija isto ostavljam vrata malo odškrinuta – zaključio je Franko Andrijašević.

VIDEO Bjelica o mogućem dolasku hrvatskih igrača u njegov klub: Livaja ni pod koju cijeni ne bi napustio Hajduk. Nadam se da će doći još koji igrač