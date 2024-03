U Jugoslaviji je bio zvijezda, ali tragedija i kocka okrenule su mu život: Uništilo me financijski i mentalno

Dragutin Topić je za vrijeme postojanja Jugoslavije bio velika zvijezda atletike, a svoju je karijeru nastavio u Srbiji. Prvi je svjetski naslov osvojio još kao junior, u Plovdivu 1990. godine. Nekoliko tjedana kasnije okitio se seniorskim europskim zlatom u Splitu, svojom jedinom zlatnom medaljom na velikom natjecanjima na otvorenome. Godinama kasnije prisjetio se tog trenutka kojeg opisuje kao bajkovitog.

"Europsko prvenstvo u Splitu uvijek ću pamtiti, to mi je bilo jedno od najljepših natjecanja. Stadion u Poljudu bio je dupkom pun, ne samo za vrijeme mog nastupa, već sve dane europskog prvenstva. Za to me razdoblje vežu najljepše emocije. Bio sam klinac i sve što se događalo mi je bilo nekako nestvarno, kao u bajci. Razmišljao sam samo o tome kako ću se susresti sa svojim idolima koje sam do jučer gledao na televiziji, ali onaj gore odlučio je da budem prvak. I do danas sam ostao najmlađi prvak Europe u povijesti. Bili smo smješteni u Lori i sjećam se da smo se svaki dan kupali i u streljani gađali iz zračne puške. To su mi bili glavni treninzi, neka vrsta razbibrige, a pokazalo se to djelotvornom formulom u toj priči", rekao je godinama kasnije.

Još jedan nevjerojatan podatak je taj da je nastupio na čak šest Olimpijskih igara. Prve su mu bile one u Barceloni 1992. godine. Posljednje na kojima je nastupao bile su one u Londonu 2012. godine u 41. godini života.

"Najviše ću pamtiti Atlantu 1996. godine kada sam bio četvrti. Drvena medalja nije baš popularna među nama sportašima, ali taj rezultat danas nešto vrijedi. Krenuo sam u trenerske vode još i prije Igara u Londonu. Bio sam trener supruzi Biljani koja je u troskoku osvojila četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine. U međuvremenu sam osnovao svoj klub Top jump", rekao je Topić.

U veljači 2001. godine pao je na doping testu. To opisuje kao veliku tragediju i najteži trenutak svoje karijere. Ističe kako je siguran da je koristio isključivo dozvoljene preparate. Prisjećajući se tih teških vremena rekao je: "U to vrijeme otkrio sam čari kocke koja me je uništila – financijski i mentalno. Bio sam depresivan, sport mi se smučio. Al, na vrijeme sam se izvukao iz "blata".

