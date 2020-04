U jeku pandemije počela izgradnja najvećeg nogometnog stadiona na svijetu

Pandemija koronavirusa u Europi i Americi još ne jenjava kako bismo svi željeli, no zato u prvom žarištu u Kini sve postaje normalnije.

Tamošnje nogometno prvenstvo još nije počelo, ali planovi za nastavak već su na stolu. Međutim, dok sve ne krene, klub Guangzhou Evergrande koji je aktualni prvak Kine, izgleda nije u krizi jer jučer je počeo izgradnju svog novog stadiona.

Kako prenose tamošnji mediji, dizajn stadiona trebao bi biti u obliku lotusova cvijeta. Stadion bi treba biti iznimno moderan, a izgradnja bi trebala biti gotova kroz naredne tri godine. Pretpostavke su da bi trebao koštati više od jedne i pol milijarde eura.

Kapacitet novog stadiona će biti više 100.000 sjedećih mjesta, a kada otvori svoje listove postat će najveći čisto nogometni stadion na svijetu.

Sadašnjii stadion ovog kluba - Tianhe Stadium ima kapacitet 58.500 mjesta. Radi usporedbe, Barcelonin stadiona Camp Nou ima kapacitet od 99.354 mjesta.

#CSL soccer club Guangzhou Evergrande’s home stadium on Thur started construction in Guangzhou. Shaped in lotus, the stadium is scheduled to finish construction within three years and will be able to hold over 100,000 audiences, surpassing that of #CampNou (Rendering pics) pic.twitter.com/rPeprnyx8w