Klub iz Rio de Janeira prvi je iz svoje zemlje koji je četiri puta osvojio latinoameričku "Ligu prvaka". Argentinski Independiente drži rekord sa sedam naslova.

Pobjedu je Flamengu golom iz kornera donio Danilo u 67. minuti susreta, a Palmeiras je propustio zlatnu priliku za izjednačenje u posljednjim trenucima utakmice kada je Vitor Roque iz blizine pucao preko grede (89. minuta). Ovo je bilo peto finale u posljednjih šest sezona u kojem su sudjelovala dva brazilska kluba.

Podsjetimo, sportski direktor Flamenga je Jose Boto, koji je na tu poziciju stigao nakon neuspješne epizode u Osijeku. U Flamengo je stigao prije godinu dana te doveo nekoliko igrača koji su sada odigrali ključnu rolu u osvajanju južnoameričkog naslova. Brazilci jako hvale Botu, kažu da je portugalski sportski direktor vratio šampionski duh u klub. U Osijeku je pak njegov put završio neslavno, nije uspio donijeti pomake u klub s Pampasa, a njegov mandat obilježila je i neugodna epizoda kada su mu prijetili smrću, odnosno propucali mu automobil usred Osijeka. U Hrvatskoj mu očito nije bilo suđeno, zato ga sad Brazilci slave.

Za Flamengo je to bila prilika za osvetu nakon poraza od Palmeirasa 2:1 u finalu 2021. godine. Ovaj četvrti naslov Copa Libertadoresa, nakon naslova osvojenih 1981., 2019. i 2022., također kvalificira Flamengo za Interkontinentalni kup u prosincu, Recopa Sudamericana 2026. i Svjetsko klupsko prvenstvo 2029.