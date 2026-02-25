Naši Portali
BOSANSKI DIJAMANT

Džeko Nijemcima otkrio zašto je odabrao Schalke: 'Zapitao sam se što želim, odgovor je bio jasan'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
25.02.2026.
u 14:31

Zanimljivo je kako je ključnu ulogu u pregovorima odradio bivši nogometaš Hajduka i Slaven Belupa, Nikola Katić, Džekin suigrač iz reprezentacije Bosne i Hercegovine

Čini se kako sjajni Edin Džeko nije ni blizu kraja blistave igračke karijere iako je već napunio 39 godina. Čuveni Dijamant ove je zime nakon samo šest mjeseci i 236 odigranih minuta odlučio napustiti Fiorentinu, ali izborom novog kluba mnoge je iznenadio. Iako je jasno kako još uvijek ima kvalitetu potrebnu za jednu od najjačih europskih liga, odlučio se na odlazak u drugi rang njemačkog nogometa gdje pomaže Schalkeu u pokušaju da se vrati u Bundesligu.

Njegova statistika zasad je zaista zapanjujuća: pet utakmica, četiri pogotka, tri asistencije za lidera 'Zweite'. Džeko je sada u intervjuu za Bild otkrio u kojem se točno trenutku odlučio napustiti Fiorentinu:

- Igrali smo u Parmi. Bila je to veoma važna utakmica za Fiorentinu protiv kandidata za ispadanje. Bio sam na klupi. Gubili smo nakon poluvremena, a ja sam se zagrijavao. Nekoliko minuta prije kraja trener je napravio još jednu izmjenu, izveo je defenzivca i uveo drugog. Tada sam sebi rekao: 'Ovo ne može ovako nastaviti.' - rekao je Džeko.

Potom je otkrio kako je došao na ideju da se pridruži Schalkeu. Zanimljivo je kako je ključnu ulogu u pregovorima odradio bivši nogometaš Hajduka i Slaven Belupa, Nikola Katić, Džekin suigrač iz reprezentacije Bosne i Hercegovine.

- Jednom poslije ručka, sjedio sam u sobi potpuno sam i razmišljao: 'Što mi treba? Što zapravo želim?'. Odgovor mi je postao jasan: 'Stadion pun emocija s glasnim navijačima. Klub u kojem ću ponovno osjetiti uzbušenje', onda sam se sjetio Schalkea i odmah uzeo mobitel i javio se Nikoli. On me zatim nazvao i pitao želim li da me spoji s trenerom. Rekao sam 'Naravno'. Tada je sve počelo sjedati na svoje mjesto.

Rekao je i kako je imao financijski bogatije ponude koje ga nisu zanimale. Želio je pomoći Schalkeu da se vrati u Bundesligu jer po njegovom mišljenju "Schalke je uvijek bio veliki klub koji zaslužuje igrati u Bundesligi".

Džeko je upitan i o eventualnoj mirovini na što je odgovorio:

- Nisam osoba koja nekoliko mjeseci unaprijed može reći da će prestati igrati. Ljeti ću slušati svoje tijelo, ali trenutno se osjećam veoma dobro.

