Zvijezda hrvatskog prvaka najavila veliku utakmicu: Želimo slaviti s našim navijačima

Glavni trener Victor Sanchez neće voditi momčad u ovoj utakmici, jer je u utorak navečer osjetio slabost te je preventivno zadržan u bolnici na pretragama, a zamijenit će ga njegov prvi pomoćnik.

"Želim Victoru brz oporavak. U stalnom smo kontaktu i uvjeren sam da će nas gurati sa strane kako bismo zajedno došli do pobjede. Čeka velika europska noć, važna utakmica za sve nas, a posebno za Rijeku kao klub, da pokažemo kako smo spremni za europsko proljeće. Siguran sam da ćemo uz pravi angažman svih uključenih uspjeti proći dalje", rekao je Munoz kojem ovo neće biti prvi put da vodi neku momčad, ali svakako se radi o jednoj od najvažnijih utakmica u njegovoj karijeri.

"Imam iskustva u vođenju utakmica s klupe od ranije. Imamo nevjerojatan stožer koji svakodnevno radi zajedno s Victorom i sa mnom. U ovoj situaciji to je samo još jedna prilika da pokažemo kako smo spremni preuzeti odgovornost. Sutra ćemo više nego ikada biti snažan tim u stručnom stožeru kako bismo, zajedno s igračima, došli do pobjede" istaknuo je 32-godišnji španjolski stručnjak.

Rijeka je u prvom dvoboju na Cipru ostvarila minimalnu pobjedu (1-0) te i uz neodlučen ishod u uzvratu može proći među 16 momčadi koje će nastaviti borbu za trofej u Konferencijskoj ligi. Munoz u sutrašnjem dvoboju ne može računati na Gruzijca Tornikea Morčiladzea, koji je u prvoj utakmici dobio crveni karton, a zbog nakupljenih žutih kartona pravo nastupa nema kongoanski napadač Merveil Ndockyt.

Munoz je, unatoč pobjedi Riječana u prvom dvoboju, nahvalio suparnika.

"Riječ je o vrhunskoj momčadi s kvalitetnim pojedincima. Zato i jesu u samom vrhu ciparskog prvenstva. Već smo prošlog četvrtka osjetili koliko su opasni. Imaju vješte igrače, posebno u napadačkoj liniji, ali su vrlo čvrsti i u obrani. Zato je utakmica i bila tako neizvjesna do samog kraja. No, kao što ste vidjeli, mi smo momčad koja se jako dobro priprema za svakog protivnika. Spremni smo za vrlo kompetitivan taktički plan i igrači će pokazati svoju najbolju verziju", uvjeren je Munoz koji ne očekuje da će ciparska momčad drastično promijeniti nešto u svojoj igri.

"Ne očekujemo drastično drugačiju Omonoiju u smislu napada ili obrane. Ono što svakako očekujemo je vrlo agresivna momčad koja će pokušati postići rani pogodak kako bi anulirala zaostatak. Mi smo ofenzivno orijentirana momčad koja uvijek želi pružiti dobru igru navijačima, ali i potvrditi pobjedu sa što više golova. Sutra će igrači još jednom pokazati da se znamo braniti, ali i da znamo napasti i ići na gol više."

Tu je i navijački faktor, koji će u ovom dvoboju biti na strani hrvatskog prvaka.

"Za igrače nema boljeg scenarija nego pokušati izboriti prolaz u Europi pred svojim navijačima, na punom stadionu i uz tu nevjerojatnu podršku s tribina."

Iz igračke perspektive, sutrašnju je utakmicu najavio Ante Oreč.

"Prije svega želim poželjeti našem treneru brz oporavak. Pred nama je velika europska utakmica, dočekujemo uzvrat s dobrim rezultatom. Svjesni smo značaja utakmice, za klub, ali i za hrvatski nogomet. Jedva čekamo istrčati na teren", rekao je 24-godišnji desni branič.

Rijeka dočekuje Omoniju nakon poraza od Hajduka na Poljudu, koji, tvrdi Oreč, nije narušio ozračje u momčadi.

"Nije lijepo izgubiti, ali nije taj poraz jako utjecao na naše samopouzdanje. Ovo je drugačije natjecanje, Europa, samopouzdanje je na vrhuncu, pogotovo sa spoznajom da možemo napraviti nešto veliko za klub."

Riječani su do sada u sezoni već imali 38 službenih nastupa, ali Oreč tvrdi da umor kod igrača ne postoji.

"Energija neće biti problem. Glava je jača, motivirani smo i to će nas gurati."

Riječani će imati i dodatnu pomoć s punih tribina stadiona na Rujevici.

"Navijači su nam uvijek podrška, bit će i u četvrtak. Želimo proći dalje uz naše navijače, da zajedno slavimo. Prošle sezone kada se lomilo prvenstvo smo pokazali da smo mirni i staloženi, imamo svoj put", poručio je Ante Oreč.