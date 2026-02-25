Naši Portali
NOVE NEVOLJE

Kovačević je na mukama, ostao je bez još dva igrača! Je li ovo sastav za čudo u Belgiji?

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
25.02.2026.
u 18:30

Vidjet ćemo hoće li nas i kako iznenaditi i kakvu će momčad složiti te s kakvom idejom izaći u susret s Genkom

Dinamo mora jurnuti u Belgiji želi li nadoknaditi 1:3 zaostatak za Genkom. Samo da ne 'jurne' kao u Varaždinu u prvom poluvremenu, s takvom jalovom igrom nema šanse tražiti prolaz u osminu finala Europske lige. No, osim što su u prvom poluvremenu u Varaždinu plavi bili užasni, a u drugom jako dobri, sad trener plavih Mario Kovačević ima ozbiljnih kadrovskih problema i pitanje je kako je spavao do utakmice zbog brojnih upitnika.

Vidjet ćemo hoće li nas i kako iznenaditi i kakvu će momčad složiti te s kakvom idejom izaći u susret s Genkom. Vjerujemo da će biti hrabriji, da će odlučno izaći i tražiti pogotke jer teško da se drukčije mogu nečemu nadati. Budu li plavi igrali kao u prvom poluvremenu u Varaždinu onda je bolje i da nisu otišli na put, no budu li razigrani kao u drugom varaždinskom poluvremenu, možda se imaju čemu nadati.

Uz to Kovačević ima i kadrovskih problema, ostao je bez dva standardna igrača i morat će 'kemijati' u ofenzivnom dijelu momčadi. Naime, zbog žutih kartona nema prvu plavu špicu, Dion Drena Beljo ne može kandidirati za ovaj današnji susret, a na raspolaganju neće biti nii Arbër Hoxha. On je imao problema s leđima, nije bio u pravom izdanju protiv Genka, a onda je nakon Varaždina i slabog poluvremena priznao te probleme s leđima. U Dinamu su sve učinili da bi ga osposobili, sjajna je liječnička služba plavih, ali Hoxha nije s plavima otputovao u Belgiju.

Nije to sve, jer u zadnjoj liniji će, kao u Varaždinu uz McKennu igrati Galešić. Sergi Dominguez zbog zasad nepoznatog problema također nije otputovao u Belgiju. Mora Kovačević odlučiti i s kojim će lijevim bekom krenuti, Perez-Vinlöf imao je problema, Goda je igrao u Varaždinu, ali mladi švedski reprezentativac je ofenzivniji. U veznom redu nema dvojbi, Mišić, Zajc i Stojković bi trebali biti kreatori plave igre, ali problemi nastaju u slaganju udarne trojice.

Kako nema Belje, vjerojatno je da će Bakrar igrati središnjeg napadača, prije nego Topić, a to otvara poziciju desnog krila, tu bi mogla biti dvojba između Lisice i Topića. Umjesto Hoxhe na lijevom krilu vjerojatno će krenuti Vidović koji je bio dobar u Varaždinu, zaslužio je mjesto u prvih 11 prije Varele.

Vjerojatni sastav Dinama: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Bakrar, Vidović
Ključne riječi
mario kovačević Europska liga Genk Dinamo

