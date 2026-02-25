Naši Portali
PRESICA RIJEKE

'Želimo našem treneru brz oporavak i siguran sam da će nas gurati sa strane kako bismo pobijedili'

Rijeka: Trener HNK Rijeka hospitaliziran, konferenciju vodio Ramiro Munoz
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
25.02.2026.
u 14:33

- S glavnim trenerom sve smo već pripremili jučer (prije negoli je Sanchez završio u bolnici, nap.a.) i sada samo trebamo provesti taj plan. Očekujem našu „gladnu” momčad koja će pokazati jak intenzitet u ovoj europskoj večeri. Mi smo na to spremni, imamo još jedan trening, a onda u borbu.

HNK Rijeka odradila je press konferenciju na Rujevici uoči uzvratne utakmice Konferencijske lige protiv ciparske Omonije. Prvi trener Victor Sanchez završio je u bolnici nakon što mu je pozlilo, pa je druženje s medijima odradio njegov pomoćnik Ramiro Munoz.

Ramiro Munoz:
 
- Želimo našemu Misteru brz oporavak. Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu, siguran sam da će nas „gurati” sa strane kako bismo zajedno ostvarili pobjedu. Ovo je posebna europska večer, velika utakmica za nas, u kojoj možemo dokazati da pripadamo europskom proljeću. I sigurno, uz dobar posao svih nas mi ćemo to i ostvariti – kazao je Munoz.
 
Ante Oreč:
 
- Želim treneru brz oporavak. Velika je utakmica pred nama, ulazimo u nju s dobrim rezultatom i svjesni smo njezine veličine, koliko ovo znači klubu i hrvatskom nogometu. Spremni smo i jedva čekamo izaći na teren.
 
Kakvu Rijeku možemo očekivati?, bilo je pitanje za Munoza.
 
- S glavnim trenerom sve smo već pripremili jučer (prije negoli je Sanchez završio u bolnici, nap.a.) i sada samo trebamo provesti taj plan. Očekujem našu „gladnu” momčad koja će pokazati jak intenzitet u ovoj europskoj večeri. Mi smo na to spremni, imamo još jedan trening, a onda u borbu.
 
Kakva je Omonia?
 
- Top momčad, s kvalitetnim pojedincima, zato i jesu vodeća momčad u ciparskom prvenstvu. Već smo ih upoznali u prvoj utakmici. Imaju vrlo dobre igrače u zadnjoj liniji, zato je utakmica i bila tako „tijesna” sve do kraja, ali mi se uvijek dobro pripremimo protiv bilo kojeg suparnika. Zato smo sad spremni s našim pravim natjecateljskim planom i očekujemo da naši igrači pokažu najbolju verziju sebe.
 
Bit će pun stadion?
- To je utakmica koju svi nestrpljivo čekamo. Nema bolje situacije za igrače – da prođu dalje u Europi pred svojim navijačima. Da, Rujevica će nas gurati, bit će ovo veliki dan za Rijeku.

 
Što ste vidjeli kod Omonije u prvoj utakmici?
- Jako dobra momčad, s puno dobrih individualaca. Očekuje nas čvrsta utakmica u kojoj će nam ipak biti lakše jer smo ih malo već „okusili”, a budući da igramo na našem stadionu, stvari se mijenjaju. Kad kažem „lakše”, mislim na podršku naših navijača uz koju ćemo prezentirati bolji nogomet.
 
Očekujete li drugačiju izvedbu Omonije, s obzirom da sada po svaku cijenu mora ganjati pogodak?
 
- Analizirali smo ih, i ne očekujem drugačiju Omoniju. Očekujemo samo agresivnu momčad koja će ići po prvi pogodak što ranije, kako bi izjednačila omjer. U isto vrijeme, iako mi imamo prednost i ne moramo ganjati gol, vjerujem da bismo ga trebali zabiti. Jer, mi smo napadački opredijeljena momčad koja uvijek želi pružiti zadovoljstvo publici, ali i ostvariti pobjedu sa što više pogodaka.
 
Koliko je na vas utjecao poraz u Splitu?
- Nije baš toliko utjecao, iako nije lijepo izgubiti, osobito jadranski derbi. Ali, ovo je drugačije natjecanje, dolazimo s pobjedom, svaki naš igrač dodatno je motiviran, jer ovo je ipak Europa i samopouzdanje je na vrhuncu, pogotovo kada znamo da možemo učiniti povijesni uspjeh za klub – kaže Oreč.
 
Kakva je Rijeka energetski s obzirom na veliki broj utakmica ove sezone?
- Energija sutra neće biti problem. Zato što je glava jača. Motivirani smo i „glava” će nas gurati.
 
Puna Rujevica je važan čimbenik?
- Naravno. Očekujemo pun stadion, puna puta su nam navijači pružili podršku, očekujemo to i sutra. Veliki je ovo značaj za klub, želimo proći dalje s našim navijačima i da zajedno slavimo.
 
Utakmica je povijesna. Može li rasti trema?
- Naša momčad je mirna i staložena, pokazala je to i prošle godine kada se lomilo prvenstvo. Imamo svoj put: utakmica, pobjeda i idemo dalje – dodao je Oreč.
 
I za Munoza je bilo pitanje kako momčad stoji energetski.
- Iako imamo utakmice svaka tri četiri dana i sva manje vremena za pripremu utakmica, imamo povjerenja u naše kondicijske trenere koji čine sve da imamo pravu energiju za nastup. Ekstra „boost” za nas je ta europska večer, pun stadion i zato očekujem igrače na najvišoj razini.
 
Je li vaš poseban motiv i Victorova situacija?
- Victor je pripremao ovu utakmicu, stalno je u kontaktu s nama. Plan je da momčad bude fokusirana na utakmicu, a on će slaviti s nama kod kuće i učinit ćemo ga sretnim.
 
Koliko mislite da ćete dugo samostalno voditi momčad?
- Imam već iskustvo samostalnog vođenja, a ne osjećam da sam sam. Imamo sjajan staff s kojim Victor i ja radimo svaki dan, a ovo je prilika da dođemo u prvin plan. Sutra ćemo biti jači nego ikad – naglasio je Munoz.
Ključne riječi
HNL Victor Sanchez Rijeka

