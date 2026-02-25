'Želimo našem treneru brz oporavak i siguran sam da će nas gurati sa strane kako bismo pobijedili'

HNK Rijeka odradila je press konferenciju na Rujevici uoči uzvratne utakmice Konferencijske lige protiv ciparske Omonije. Prvi trener Victor Sanchez završio je u bolnici nakon što mu je pozlilo, pa je druženje s medijima odradio njegov pomoćnik Ramiro Munoz.

Ramiro Munoz:



- Želimo našemu Misteru brz oporavak. Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu, siguran sam da će nas „gurati” sa strane kako bismo zajedno ostvarili pobjedu. Ovo je posebna europska večer, velika utakmica za nas, u kojoj možemo dokazati da pripadamo europskom proljeću. I sigurno, uz dobar posao svih nas mi ćemo to i ostvariti – kazao je Munoz.



Ante Oreč:



- Želim treneru brz oporavak. Velika je utakmica pred nama, ulazimo u nju s dobrim rezultatom i svjesni smo njezine veličine, koliko ovo znači klubu i hrvatskom nogometu. Spremni smo i jedva čekamo izaći na teren.



Kakvu Rijeku možemo očekivati?, bilo je pitanje za Munoza.



- S glavnim trenerom sve smo već pripremili jučer (prije negoli je Sanchez završio u bolnici, nap.a.) i sada samo trebamo provesti taj plan. Očekujem našu „gladnu” momčad koja će pokazati jak intenzitet u ovoj europskoj večeri. Mi smo na to spremni, imamo još jedan trening, a onda u borbu.



Kakva je Omonia?



- Top momčad, s kvalitetnim pojedincima, zato i jesu vodeća momčad u ciparskom prvenstvu. Već smo ih upoznali u prvoj utakmici. Imaju vrlo dobre igrače u zadnjoj liniji, zato je utakmica i bila tako „tijesna” sve do kraja, ali mi se uvijek dobro pripremimo protiv bilo kojeg suparnika. Zato smo sad spremni s našim pravim natjecateljskim planom i očekujemo da naši igrači pokažu najbolju verziju sebe.



Bit će pun stadion?

- To je utakmica koju svi nestrpljivo čekamo. Nema bolje situacije za igrače – da prođu dalje u Europi pred svojim navijačima. Da, Rujevica će nas gurati, bit će ovo veliki dan za Rijeku.

Što ste vidjeli kod Omonije u prvoj utakmici?- Jako dobra momčad, s puno dobrih individualaca. Očekuje nas čvrsta utakmica u kojoj će nam ipak biti lakše jer smo ih malo već „okusili”, a budući da igramo na našem stadionu, stvari se mijenjaju. Kad kažem „lakše”, mislim na podršku naših navijača uz koju ćemo prezentirati bolji nogomet.Očekujete li drugačiju izvedbu Omonije, s obzirom da sada po svaku cijenu mora ganjati pogodak?- Analizirali smo ih, i ne očekujem drugačiju Omoniju. Očekujemo samo agresivnu momčad koja će ići po prvi pogodak što ranije, kako bi izjednačila omjer. U isto vrijeme, iako mi imamo prednost i ne moramo ganjati gol, vjerujem da bismo ga trebali zabiti. Jer, mi smo napadački opredijeljena momčad koja uvijek želi pružiti zadovoljstvo publici, ali i ostvariti pobjedu sa što više pogodaka.Koliko je na vas utjecao poraz u Splitu?- Nije baš toliko utjecao, iako nije lijepo izgubiti, osobito jadranski derbi. Ali, ovo je drugačije natjecanje, dolazimo s pobjedom, svaki naš igrač dodatno je motiviran, jer ovo je ipak Europa i samopouzdanje je na vrhuncu, pogotovo kada znamo da možemo učiniti povijesni uspjeh za klub – kaže Oreč.Kakva je Rijeka energetski s obzirom na veliki broj utakmica ove sezone?- Energija sutra neće biti problem. Zato što je glava jača. Motivirani smo i „glava” će nas gurati.Puna Rujevica je važan čimbenik?- Naravno. Očekujemo pun stadion, puna puta su nam navijači pružili podršku, očekujemo to i sutra. Veliki je ovo značaj za klub, želimo proći dalje s našim navijačima i da zajedno slavimo.Utakmica je povijesna. Može li rasti trema?- Naša momčad je mirna i staložena, pokazala je to i prošle godine kada se lomilo prvenstvo. Imamo svoj put: utakmica, pobjeda i idemo dalje – dodao je Oreč.I za Munoza je bilo pitanje kako momčad stoji energetski.- Iako imamo utakmice svaka tri četiri dana i sva manje vremena za pripremu utakmica, imamo povjerenja u naše kondicijske trenere koji čine sve da imamo pravu energiju za nastup. Ekstra „boost” za nas je ta europska večer, pun stadion i zato očekujem igrače na najvišoj razini.Je li vaš poseban motiv i Victorova situacija?- Victor je pripremao ovu utakmicu, stalno je u kontaktu s nama. Plan je da momčad bude fokusirana na utakmicu, a on će slaviti s nama kod kuće i učinit ćemo ga sretnim.Koliko mislite da ćete dugo samostalno voditi momčad?- Imam već iskustvo samostalnog vođenja, a ne osjećam da sam sam. Imamo sjajan staff s kojim Victor i ja radimo svaki dan, a ovo je prilika da dođemo u prvin plan. Sutra ćemo biti jači nego ikad – naglasio je Munoz.