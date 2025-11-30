Naši Portali
NIJE ISPUNIO UVJETE

Najbolji na svijetu izgubio milijune zbog malo poznatog pravila, pazite što mu se dogodilo

ATP Finals - Turin
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Autor
Željko Janković
30.11.2025.
u 12:53

Ranije ovog mjeseca, Alcaraz je kompletirao najbolju sezonu svoje karijere, završivši godinu kao najbolje rangirani igrač svijeta. Španjolac je nastupio u 11 finala i osvojio osam naslova, uključujući dva Grand Slama na Roland Garrosu i US Openu

Carlos Alcaraz izgubio je čak 2,4 milijuna dolara nagradnog fonda zbog pravila koje kažnjava igrače zbog nesudjelovanja na ATP Masters 1000 turnirima. Unatoč tome što je vodio u Bonus fondu s 4.420 bodova, Alcaraz je bio prisiljen odreći se polovice svoje zarade jer nije sudjelovao na svim turnirima. Ranije ovog mjeseca, Alcaraz je kompletirao najbolju sezonu svoje karijere, završivši godinu kao najbolje rangirani igrač svijeta. Španjolac je nastupio u 11 finala i osvojio osam naslova, uključujući dva Grand Slama na Roland Garrosu i US Openu.

Španjolska zvijezda Alcaraz vinuo se na vrh ljestvice Bonus fonda, zaradivši značajan dio od 21 milijun dolara raspoređenog među 30 igrača koji su sakupili najviše bodova na Masters 1000 turnirima i ATP finalima.

ATP-ov strateški plan One Vision ubacio je dodatnih 11,5 milijuna dolara u blagajnu od 2022. godine, čineći tenis jednim od najplaćenijih sportova u svijetu. Međutim, postoje stroga pravila za kažnjavanje onih koji odluče ne natjecati se.
Alcaraz je mogao osvojiti 4,8 milijuna dolara, ali postoji pravilo koje smanjuje dobitke igrača za 25 posto za svaki Masters 1000 turnir koji propuste zbog odustajanja ili ozljede, do maksimalno tri. Od četvrtog izostanka nadalje, smanjenje nagradnog fonda iznosi punih 100 posto.

Nakon što je preskočio Canada Open ljeti i Shanghai Open u jesen, Alcaraz će dobiti samo polovicu svoje zarade - 2,4 milijuna dolara. Teniska zvijezda izbjegla je kaznu kada je propustila Madrid Open, jer je ipak posjetila španjolsku prijestolnicu kako bi ispunila svoje obveze na turniru, prema ATP propisima. U međuvremenu, Jannik Sinner će se vratiti kući za Božić bez ikakvih dobitaka. Dvadesetčetverogodišnjak, koji je završio drugi u Bonus fondu s 3850 bodova, propustio je četiri Masters 1000 turnira - Indian Wells, Miami, Madrid i Kanadu.

Carlos Alcaraz

Kupnja