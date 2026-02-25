Može li legendarni Hrvat spasiti velikana od totalne katastrofe? 'Učini nešto, molimo te...'

Tottenham proživljava jednu od najmračnijih sezona u svojoj modernoj povijesti. Devet uzastopnih prvenstvenih utakmica bez pobjede, šesnaesto mjesto na ljestvici i samo četiri boda prednosti ispred zone ispadanja upalili su sve alarme u sjevernom Londonu. Kap koja je prelila čašu bio je poraz od Newcastlea, nakon kojeg je uprava uručila otkaz Thomasu Franku, a na užarenu klupu kao privremeno rješenje do kraja sezone dovela hrvatskog stručnjaka Igora Tudora. Njegova je misija kristalno jasna, ali i brutalno teška: osigurati opstanak u Premier ligi i spriječiti katastrofu koja bi klub, prvi put od 1977. godine, gurnula u niži rang natjecanja.

Tudorov dolazak u Englesku dočekan je s golemom skepsom. Poznat kao "vatrogasac" koji se specijalizirao za kratkoročne, krizne intervencije, Tudor je preuzeo momčad u potpunom rasulu. Njegov debi bio je iz noćne more, težak domaći poraz od 1:4 protiv najvećeg rivala Arsenala, što je samo produbilo očaj navijača. Povrh svega, suočio se s nevjerojatnom krizom ozljeda, zbog koje je na prvim treninzima mogao računati na samo trinaest prvotimaca. "Ovo je rijetka situacija, ali i veći izazov. Moj prvi cilj je da postanemo momčad u pravom smislu te riječi, da se borimo i patimo zajedno", poručio je Tudor svjestan da ga čeka gotovo nemoguć zadatak.

Reakcije navijača na društvenim mrežama bile su uglavnom negativne. Mnogi su njegov angažman dočekali s komentarima poput "potpisali smo vlastitu smrtnu presudu", smatrajući da je uprava trebala pronaći iskusnije rješenje. Ipak, dio navijača upravo u Tudorovoj reputaciji trenera čvrste ruke i beskompromisne discipline vidi posljednju slamku spasa. Zazivaju njegovu strogoću kako bi probudio uspavanu i demoraliziranu svlačionicu te spriječio sramotu povijesnih razmjera. Paradoksalno, dok se grčevito bore za goli život u prvenstvu, Spursi su i dalje u osmini finala Lige prvaka, što stvara dodatni pritisak u ionako pretrpanom rasporedu.

Unatoč pesimizmu koji okružuje klub, sportski direktor Johan Lange brani odluku o Tudorovu imenovanju. "Igor nas je iznimno impresionirao na razgovoru. Dokazao je da se zna brzo prilagoditi i ostvariti trenutačni utjecaj na momčad. Ako se stvari budu dobro razvijale, mogao bi ostati ovdje dugo vremena", izjavio je Lange. S druge strane, nogometni agent Wim Jansen bio je puno oštriji. "Taj čovjek je uvijek angažiran za hitne poslove, što gotovo nikad ne uspije. Zašto su to učinili, za mene je misterij. Doveli su ga na tri-četiri mjeseca, a onda će opet doći novi trener s četrdeset i pet svojih ljudi. To je besmisleno", poručio je Jansen. Pred Tudorom su tjedni odluke, a svaka sljedeća utakmica, počevši s ključnim dvobojima protiv Fulhama i Crystal Palacea, bit će kvalifikacijska. O njegovu uspjehu ne ovisi samo njegova budućnost, već i sudbina jednog od najvećih engleskih klubova.