'U Dinamu su morali reagirati. Utakmice koje dolaze nisu za tog klinca, ali drugog rješenja nema'

Dinamo je na pripremama u Sloveniji sve pozicije imao dvostruko pokrivene, a nakon povratka s tog dijela priprema, plavi su još dovodili igrače. Pojačali su i veznu liniju, u kojoj je već bilo puno igrača, stigli su Zajc, a onda i Bennacer, doveli su i napadača Bakrara... Ali onda se pojavio mogući problem na desnom beku.

Znalo se da bi se plavi rado riješili Pierre-Gabriela; gledajući utakmice iz prošle sezone u Maksimiru, zaključili su da su preko njega primili previše pogodaka. Jedan takav naivan primili su i na pripremama pa su se u Dinamu ponadali da bi ga mogli prodati. No, od prodaje nije bilo ništa i Francuz je bio u kandidaturi za prvu utakmicu u sezoni, za gostovanje u Osijeku. Bio je na klupi, na njoj je i ostao, a nakon te utakmice prijavio je ozljedu.

Bilo je puno nagađanja o tomu je li ozlijeđen ili uvrijeđen jer je vidio da ga plavi nemaju u ozbiljnim planovima, jer je novopridošli Moris Valinčić prigrabio tu poziciju, a njega Dinamo nije ni prijavio za Europsku ligu. Tijekom ove sezone koliko je puta bio blizu povratku, priključivao se treninzima, a onda bi ponovno bio ozlijeđen. I sad je u statusu ozlijeđenog igrača; i ne bi to bio problem da je Valinčić i dalje zdrav. No, u utakmici s Vukovarom na poluvremenu je tražio izmjenu, prognoze u startu nisu bile dobre, a onda su pregledi pokazali da je stradala metatarzalna kost te da ga čeka duga stanka.

Donijelo je to ozbiljne probleme Dinamu i treneru Mariju Kovačeviću jer drugoga desnog beka plavi nemaju; samo tu poziciju nisu imali pokrivenu i bilo je samo pitanje kada će se taj problem otvoriti. Jer, do tog poluvremena u Vinkovcima Valinčić je odigrao sve utakmice s punom minutažom. Težak teren, ali zacijelo i previše opterećenja tijekom sezone uzrokovali su ozljedu.

Plavi sad moraju smisliti kako će igrati do kraja ove polusezone bez Valinčića jer njega do sljedeće godine neće biti.

– Teško mi je reći što se sad može napraviti – javio nam se nekadašnji desni bek plavih Milivoj Bračun, član legendarne generacije koja je 1982. godine osvojila naslov prvaka, s gotovo stotinu utakmica odigranih u plavom dresu.

Jedno od rješenja mogao bi biti mladi, 18-godišnji Noa Mikić. Odavno je proglašen vrlo perspektivnim, prošle je sezone dvaput i nastupio za prvu momčad, šest minuta protiv Gorice i 14 minuta u srazu s Lokomotivom. No, bilo je jasno da će ove sezone teško do minutaže uz Valinčića i Pierre-Gabriela, ljetos je na toj poziciji jako dobro igrao i Špikić, kojeg su se plavi u međuvremenu riješili. Dinamo je želio poslati Mikića nekamo na posudbu, spominjao se Slaven Belupo, ali dečko je odlučio da će radije igrati za juniore Dinama i tu se dokazivati. No, sad bi mogao još kako zatrebati Dinamu.

– Mikića nisam gledao, ali sad ga moraju priključiti jer drugih rješenja i nemaju iako je i to upitno ako ga dosad nisu vidjeli kao igrača koji im treba u prvoj momčadi. Dinamu dolaze utakmice s Rijekom, pa Celtom, pitanje je jesu li to utakmice za klinca koji dosad nije igrao. Nije ga lako sad staviti u vatru, trebalo ga je prije polako uvoditi. Dinamo je morao reagirati čim je Pierre-Gabriel otpao, morao je imati alternaciju i za tu poziciju – kaže nam Bračun.

Valinčić je propustio samo kup utakmicu s Dinamo Predavcem, tada je na toj poziciji igrao veznjak Marko Soldo, prošlih sezona pokoji je put tu poziciju "krpao" i Theophile.

– U Dinamu moraju procijeniti što im je najbolje, "krpati" tu poziciju nekim od veznih igrača, a imaju ih doista puno, a možda mogu igrati i bez beka, zaigrati s tri stopera – istaknuo je Bračun.

Ima tu još mogućnosti, vjerojatno bi to mogao igrati Dominguez, ali teško da bi ga plavi maknuli s pozicije stopera, na kojoj je odličan (osim protiv Vukovara). Mogao bi to igrati Moreno Živković, ali ni on ove sezone ne igra, a usto se ozlijedio u mladoj reprezentaciji. Možda bi se mogao i iskusni Goda s lijeve strane preseliti na desnu. Valinčića je na toj poziciji u drugom dijelu zamijenio Lisica, ali on je krilo... Vidjet ćemo što će do subote smisliti trener Kovačević, koji se našao u problemu, koji je mogao i očekivati kad mu klub nije osigurao još jednoga desnog beka.