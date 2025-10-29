Samo Dinamo prijavio B momčad, Hajduk odustao!?

Hrvatski nogometni savez objavio je da je Dinamo jedini prijavio B momčad za nastup u Supersport NL u sljedećoj sezoni. Prva NL će iduće sezone imati 14 klubova, dva više nego ove. Ispast će posljednji klub, a ući Dinamo i dva prvoplasirana kluba SuperSport Druge NL (treći rang).

Novost je zapravo da Hajduk nije prijavio svoju B momčad, iako je krajem prošle sezone bio jedan od pregovarača o ovoj temi.

Podsjetimo, Hajduk je svoju B momčad ukinuo prije četiri godine kada je glavnu riječ u klubu imao predsjednik Lukša Jakobušić. U tom trenutku ta momčad imala je 41 igrača, a ukinuta je zbog troškova koji su tada iznosili 10.9 milijuna kuna (1.32 milijuna eura) po sezoni. Inicijativa o povratku drugih momčadi bila je pokrenuta krajem prošle sezone, no nije postignut dogovor oko toga kako bi taj model trebao funkcionirati.

Dva najveća hrvatska kluba htjela su platiti po 400 tisuća eura po sezoni da bi njihove druge momčadi nastupale u drugoj ligi bez mogućnosti ispadanja u niži rang. Druga opcija bila je da postoji mogućnost ispadanja, ali u tom slučaju Hajduk i Dinamo ne bi plaćali za sudjelovanje.

U međuvremenu se u Hajduk vratio Mario Maloča. Bivši kapetan prve momčadi koji je odigrao 233 utakmice za Hajduk trebao je biti predvodnik B momčadi. Tadašnji sportski direktor Francois Vitali najavio ga je kao važan oslonac mladim igračima i primjer profesionalizma. Od te ideje u Splitu, kako sada stvari stoje, neće biti ništa.

O ovoj odluci Hajduka sigurno će narednih dana biti dosta rasprava, posebice zbog činjenice da brojni trenerski autoriteti naglašavaju koliko bi taj koncept s B momčadima puno pomogao u razvoju i sazrijevanju mladih igrača koji dolaze iz omladinske škole.