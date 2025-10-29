Naši Portali
Supersport NL

Samo Dinamo prijavio B momčad, Hajduk odustao!?

29.10.2025.
u 16:00

Hrvatski nogometni savez objavio je da je Dinamo jedini prijavio B momčad za nastup u Supersport NL u sljedećoj sezoni. Prva NL će iduće sezone imati 14 klubova, dva više nego ove. Ispast će posljednji klub, a ući Dinamo i dva prvoplasirana kluba SuperSport Druge NL (treći rang).

Hrvatski nogometni savez objavio je da je Dinamo jedini prijavio B momčad za nastup u Supersport NL u sljedećoj sezoni. Prva NL će iduće sezone imati 14 klubova, dva više nego ove. Ispast će posljednji klub, a ući Dinamo i dva prvoplasirana kluba SuperSport Druge NL (treći rang). 
Novost je zapravo da Hajduk nije prijavio svoju B momčad, iako je krajem prošle sezone bio jedan od pregovarača o ovoj temi. 
Podsjetimo, Hajduk je svoju B momčad ukinuo prije četiri godine kada je glavnu riječ u klubu imao predsjednik Lukša Jakobušić. U tom trenutku ta momčad imala je 41 igrača, a ukinuta je zbog troškova koji su tada iznosili 10.9 milijuna kuna (1.32 milijuna eura) po sezoni. Inicijativa o povratku drugih momčadi bila je pokrenuta krajem prošle sezone, no nije postignut dogovor oko toga kako bi taj model trebao funkcionirati.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Dva najveća hrvatska kluba htjela su platiti po 400 tisuća eura po sezoni da bi njihove druge momčadi nastupale u drugoj ligi bez mogućnosti ispadanja u niži rang. Druga opcija bila je da postoji mogućnost ispadanja, ali u tom slučaju Hajduk i Dinamo ne bi plaćali za sudjelovanje. 

U međuvremenu se u Hajduk vratio Mario Maloča. Bivši kapetan prve momčadi koji je odigrao 233 utakmice za Hajduk trebao je biti predvodnik B momčadi. Tadašnji sportski direktor Francois Vitali najavio ga je kao važan oslonac mladim igračima i primjer profesionalizma. Od te ideje u Splitu, kako sada stvari stoje, neće biti ništa.

O ovoj odluci Hajduka sigurno će narednih dana biti dosta rasprava, posebice zbog činjenice da brojni trenerski autoriteti naglašavaju koliko bi taj koncept s B momčadima puno pomogao u razvoju i sazrijevanju mladih igrača koji dolaze iz omladinske škole.

