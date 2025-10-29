Dinamovac koji je umro na terenu ima spomenik u domovini: Tragedija se dogodila zbog srčane anomalije

Jeste li znali kako u najvećem gradu Nigerije Lagosu postoji statua jednog bivšeg Dinamovog nogometaša? Naime, još 2009. godine Nigerijska vlada, kao čin počasti i sjećanja na nikada prežaljenog reprezentativca Samuela Okwarajija, postavila je njegov kip ispred stadiona na kojemu je tragično preminuo – od zatajenja srca. Ta tragedija – s obzirom na srčanu anomaliju pokojnog Nigerijca – mogla se dogoditi i negdje u Hrvatskoj, gdje je Okwaraji igrao u sezoni 1985./1986.

Samuel Okwaraji napustio je rodnu Nigeriju 1982. godine kako bi studirao međunarodno pravo u Rimu. Istodobno se priključio mlađim kategorijama Rome, s kojom je 1984. godine u dobi od 20 godina potpisao ugovor. Budući da se u tada vrlo jakoj talijanskoj ligi nije uspio probiti, 1985. godine iznenađujuće je prešao u Dinamo.

Dinamovi i Večernjakovi arhivi otkrivaju kako je Samuel ostvario samo jedan službeni nastup za plave, 18. svibnja 1986. protiv Prištine u Maksimiru, kada je Dinamo slavio 4:3. Trener je bio Miroslav Blažević, a za plave su igrali: Marić, Bračun, Cupan, Arslanović, Lulić, Katanec, Besek, Munjaković (od 60. Okwaraji), Cerin, Mlinarić, B. Cvetković.

Ranije tog mjeseca Okwaraji je nastupio i na dvije prijateljske utakmice, u Kraljevu Vrhu (gdje je nastupio i Zvonimir Boban), te u Hodošanu, gdje je Dinamo nižerazrednom domaćinu zabio čak 12 komada, a od toga Okwaraji – tri. Samuel Okwaraji iz Dinama je prešao u Austriju Klagenfurt, iz nje u Stuttgart, potom je bio proslijeđen na posudbu u Ulm, a prerana smrt prekinula mu je karijeru u belgijskom Berchem Sportu. Imao je samo 25 godina.

Mnogi govore o tome da je iza Luke Modrića ostala teška mrlja, s ovim riječima još se nije suočio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je za nigerijsku reprezentaciju igrao samo godinu dana (točnije osam utakmica), Okwaraji je osvojio srca nigerijske nacije svojim vrlo energičnim nastupima i dojmljivim nogometnim znanjem. No, osim što je bio izvanredan talent, Samuel je bio i vrlo skroman čovjek. Svaki put kad bi bio pozvan u reprezentaciju - sam bi bio platio avionske karte. Smatrao je velikom čašću predstavljati svoju zemlju, čak i kad je njegova pozicija u momčadi bila ugrožena.

Kada je Sam Okwaraji trebao početi igrati za reprezentaciju, Nigerijski nogometni savez zatražio je dopuštenje za to od njegovog kluba Ulma, što su Nijemci bili spremni prihvatiti samo pod uvjetom da im Nigerijci uplate iznos od 45.000 dolara. Nakon pregovora, iznos je bio smanjen na 15.000 dolara. Sam Okwaraji, magistar prava, bio je jako uzrujan kada je to čuo i jasno je to dao do znanja svom klubu.

- Ne možete me spriječiti da igram za svoju zemlju i dopustite mi da vam kažem: „Predstavljat ću svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu u Italiji, sviđalo se to vama ili ne!“.

Na žalost, ta ambicija nije mu se ostvarila: nesretni Okwaraji srušio se deset minuta prije kraja kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Angole u Lagosu, 12. kolovoza 1989. godine. Obdukcija je pokazala da je 25-godišnjak imao uvećano srce i visoki krvni tlak.