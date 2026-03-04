Milijuni pratitelja napali najpoznatijeg nogometnog insajdera, evo koji je razlog

Istaknuti nogometni novinar Fabrizio Romano suočava se s kritikama nakon što je promovirao saudijsku humanitarnu organizaciju u sponzoriranom videu na društvenim mrežama. Romano, talijanski insajder najpoznatiji po objavljivanju vijesti o transferima velikih nogometaša, privukao je pozornost svojih više od 27 milijuna pratitelja na X-u nakon što je objavio promotivni video u kojem ističe rad Centra za humanitarnu pomoć i pomoć kralja Salmana, humanitarne organizacije koju podržava vlada Saudijske Arabije. Video je objavljen usred pojačanih vojnih akcija diljem Bliskog istoka, uključujući nekoliko lokacija u Saudijskoj Arabiji koje su bile meta iranskih napada dronovima.

„Centar za humanitarnu pomoć i pomoć kralja Salmana, osnovan je prije više od deset godina. Centar je proveo 4212 projekata u 113 države diljem svijeta, što odražava vodeću humanitarnu ulogu Saudijske Arabije“, izjavio je Romano u videu koji je objavljen. „Centar je pokrenuo niz pionirskih kvalitativnih projekata, a najznačajniji je Projekt Masam, za čišćenje jemenskih lokacija od mina, kojim je do danas uklonjeno 540 000 mina“, nastavio je.

Romano je zatim naveo razne druge napore pomoći s potkrepljujućim brojkama, uključujući rehabilitaciju djece vojnika u Jemenu, kohlearne implantate djeci i uspješne postupke na sijamskim blizancima izvedene u Saudijskoj Arabiji. Nekada omiljena osoba na društvenim mrežama, sada je predmet brojnih kritika svojih pratitelja koji nisu bili impresionirani objavom u lošem trenutku.

„Novinarstvo je potpuno mrtvo kada najveći nogometni novinar vodi plaćene PR kampanje za državne inicijative, uvijek na kraju pobjeđuje novac, ali kredibilitet je potpuno nestao“, objavio je jedan korisnik na X-u kao odgovor na Romanov video.

„Saudijci i humanitarci u istoj rečenici, trebali bi se sramiti što uzimaju novac za ovo“, dodao je drugi korisnik X.

„Sumnjam da vam treba taj saudijski novac, a evo vas, svejedno ga uzimate. Sramotno“, objavio je drugi korisnik na X-u.

„Trebao bi imati zaseban račun za ovu vrstu prijevare. Pratimo vas samo zbog nogometnih vijesti“, odgovorio je drugi korisnik X-a.

Neki su navijači također doveli u pitanje Romanovu odluku o suradnji sa Saudijskom Arabijom, koja se dugo suočava s kritikama zbog kršenja ljudskih prava.

„Dogovor postignut. Fabrizio Romano u Saudijskoj Arabiji - hvali zemlju koja redovito krši humanitarno pravo. Idemo!“ napisao je jedan korisnik X-a.

'Zašto vodite plaćene PR kampanje? Saudijska Arabija i ljudska prava. Molim vas, oni su među najgorima koji krše ljudska prava“, dodao je još jedan korisnik X-a.

U šest sati nakon objave videa, Romano se vratio objavljivanju o ozljedama nogometaša, transferima, konferencijama za novinare i drugim vijestima.