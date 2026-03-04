Naši Portali
TRENER ZRINJSKOG

Igor Štimac dobio novu prijavu u BiH: To je pomalo degutantno, moj dolazak nekima kvari planove

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - Crystal Palace v Zrinjski Mostar
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.03.2026.
u 14:27

Štimac je to i sam potvrdio na konferenciji za medije uoči četvrtfinalnog susreta Kupa BiH protiv GOŠK-a iz Gabele, a pritom je otvoreno kritizirao rad nadležnih tijela Nogometnog saveza BiH

Trener Zrinjskog Igor Štimac opet se našao na meti Disciplinske komisije Nogometnog saveza BiH. Nova prijava stigla mu je zbog izjava u kojima je doveo u pitanje regularnost utakmice Sloge i Borca. Štimac je to i sam potvrdio na konferenciji za medije uoči četvrtfinalnog susreta Kupa BiH protiv GOŠK-a iz Gabele, a pritom je otvoreno kritizirao rad nadležnih tijela Nogometnog saveza BiH.

- Umjesto da se bave regularnošću natjecanja i provjerom situacija koje izazivaju sumnju u javnosti, oni uporno šalju prijave jer očito moj dolazak ovdje nekima kvari planove. Oni će se prepoznati - rekao je Štimac. 

- Govorio sam samo o onome o čemu su već pisali mainstream mediji – o sastancima u kabinetu gradonačelnika Doboja, o večeri u restoranu u vlasništvu direktora kluba, o sjednici Saveza održanoj izvan službenih prostorija dva dana prije utakmice. Spominjao sam i nagli odlazak trenera Maksimovića, koji se, koliko je poznato, nije htio povući, te izostanak pet igrača koji su prije i poslije te utakmice normalno nastupali. Sada se ja trebam očitovati, a ne oni koji su sudjelovali u tim događajima. To je pomalo degutantno - rekao je trener mostarskih plemića.

Ključne riječi
nogomet Zrinjski Igor Štimac

