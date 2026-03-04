Igor Štimac dobio novu prijavu u BiH: To je pomalo degutantno, moj dolazak nekima kvari planove

Trener Zrinjskog Igor Štimac opet se našao na meti Disciplinske komisije Nogometnog saveza BiH. Nova prijava stigla mu je zbog izjava u kojima je doveo u pitanje regularnost utakmice Sloge i Borca. Štimac je to i sam potvrdio na konferenciji za medije uoči četvrtfinalnog susreta Kupa BiH protiv GOŠK-a iz Gabele, a pritom je otvoreno kritizirao rad nadležnih tijela Nogometnog saveza BiH.

- Umjesto da se bave regularnošću natjecanja i provjerom situacija koje izazivaju sumnju u javnosti, oni uporno šalju prijave jer očito moj dolazak ovdje nekima kvari planove. Oni će se prepoznati - rekao je Štimac.

- Govorio sam samo o onome o čemu su već pisali mainstream mediji – o sastancima u kabinetu gradonačelnika Doboja, o večeri u restoranu u vlasništvu direktora kluba, o sjednici Saveza održanoj izvan službenih prostorija dva dana prije utakmice. Spominjao sam i nagli odlazak trenera Maksimovića, koji se, koliko je poznato, nije htio povući, te izostanak pet igrača koji su prije i poslije te utakmice normalno nastupali. Sada se ja trebam očitovati, a ne oni koji su sudjelovali u tim događajima. To je pomalo degutantno - rekao je trener mostarskih plemića.