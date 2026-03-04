Naši Portali
Sigurnosni problem

Procjena američke tajne službe nije dobra za navijače koji idu na SP: Posebna opasnost su 'meke mete'

FILE PHOTO: New York/New Jersey's FIFA World Cup 2026 Kickoff in New York
BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Autor
Željko Janković
04.03.2026.
u 13:45

Posebna su opasnost 'meke mete', poput navijačkih zona, hotela, restorana i prometnih čvorišta, koje je nemoguće zaštititi jednako rigorozno kao stadione, a predstavljaju idealnu priliku za one koji žele izazvati kaos i privući medijsku pozornost.

Ono što je trebalo biti razdoblje slavlja i iščekivanja pretvorilo se u vrijeme previranja i straha. Manje od četiri mjeseca dijeli nas od početka Svjetskog nogometnog prvenstva kojem su Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina, a nedavni vojni udari na Iran, izvedeni u suradnji s Izraelom, pokrenuli su lavinu odmazdi diljem Bliskog istoka i nametnuli brojna pitanja. Sudjelovanje iranske reprezentacije, koja se kvalificirala na svoje četvrto uzastopno prvenstvo, sada je pod velikim upitnikom. Predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, otvoreno je izrazio sumnju u nastup svoje momčadi.

 - S obzirom na ono što se dogodilo i na taj napad Sjedinjenih Država, malo je vjerojatno da se možemo radovati Svjetskom prvenstvu, ali o tome moraju odlučiti sportski čelnici - izjavio je za iransku televiziju. Stručnjaci upozoravaju da ovo nije kratkotrajna eskalacija koja se može pauzirati i resetirati, već ozbiljan sukob koji vjerojatno neće brzo završiti.

Dok iz FIFA-e poručuju da "prate razvoj događaja" i da je njihov fokus "sigurno Svjetsko prvenstvo uz sudjelovanje svih", iza kulisa se već naveliko razmatraju krizni scenariji. U slučaju povlačenja Irana, krovna nogometna organizacija može, prema svojim pravilima, poduzeti sve potrebne mjere i zamijeniti reprezentaciju drugom. Kao najizgledniji kandidati za uskočiti spominju se Irak, koji bi sigurno samo potaknuo nove krize i rasprave u Americi ili Ujedinjeni Arapski Emirati. Cijelu situaciju dodatno komplicira izvršna naredba američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojom se državljanima dvanaest zemalja, uključujući Iran, brani ulazak u SAD. Iako su igrači i stručni stožeri izuzeti od te zabrane, ona praktički onemogućuje dolazak iranskih navijača, što prvenstvo lišava dijela njegove globalne atmosfere i dodatno podiže tenzije.

Međutim, potencijalno iransko odustajanje samo je vrh ledene sante sigurnosnih prijetnji koje se nadvijaju nad najvećim sportskim događajem u povijesti. Američke sigurnosne službe upozoravaju na značajno povećan rizik od terorističkih napada, kako organiziranih skupina tako i "vukova samotnjaka". Analitičari ističu da je prijetnja od napada koje inspirira ISIS u značajnom porastu, a metode su evoluirale od velikih koordiniranih napada do jednostavnijih, ali smrtonosnih akcija pojedinaca korištenjem vozila, noževa ili vatrenog oružja. Posebna su opasnost 'meke mete', poput navijačkih zona, hotela, restorana i prometnih čvorišta, koje je nemoguće zaštititi jednako rigorozno kao stadione, a predstavljaju idealnu priliku za one koji žele izazvati kaos i privući medijsku pozornost.

Ove godine rizik je višestruko uvećan jer se prvenstvo poklapa s proslavom 250. obljetnice američke Deklaracije o neovisnosti, što cijeli događaj čini još simboličnijom metom. Stručnjaci za borbu protiv terorizma upozoravaju da prijetnja više ne dolazi samo izvana.

- Domaći terorizam je moja najveća briga. Način na koji se mladići radikaliziraju online trebao bi nas sve zabrinuti - ističe Dexter Ingram, bivši direktor Ureda za suzbijanje nasilnog ekstremizma u State Departmentu.

On naglašava kako je proces radikalizacije postao drastično kraći i teži za praćenje, a mladići koji se osjećaju marginaliziranima pronalaze online zajednice koje im nude jednostavne krivce za njihove neuspjehe, što u kombinaciji s lakim pristupom oružju stvara smrtonosnu prijetnju koju je teško predvidjeti.

Suočena s prijetnjama bez presedana, administracija predsjednika Trumpa najavila je ulaganje više od milijardu dolara u sigurnost turnira, što je jedna od najvećih alokacija sredstava za jedan događaj u povijesti. Plan uključuje sve, od obuke i vježbi do kibernetičke sigurnosti i hitnog odgovora. Više od 50.000 policajaca i zaštitara bit će raspoređeno diljem jedanaest američkih gradova domaćina, a FBI i Ministarstvo domovinske sigurnosti uspostavljaju međunarodni centar za policijsku koordinaciju kako bi se poboljšala razmjena obavještajnih podataka s drugim zemljama. Poseban naglasak stavljen je na obranu od napada bespilotnim letjelicama, za što su izdvojena golema sredstva, te na korištenje naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije za nadzor i biometrijsku provjeru na ulazima.

