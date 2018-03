Tyson hladno odgovorio na Wilderovu tvrdnju kako bi ga savladao

Ekipa s TMZ Sportsa uspjela je u prolazu uhvatiti Mikea Tysona te ga upitati što misli o nedavnoj izjavi Deontaya Wildera, koji je rekao kako misli da bi pobijedio Iron Mikea u vrijeme dok je on bio najbolji boksač svijeta, piše Fight Site.

Tyson je inače vrlo pristupačan medijima, no ovog puta je bio u žurbi. Sjeo je u automobil na suvozačko mjesto, no ipak je spustio prozor kad je vidio novinara TMZ-a, koji mu je postavio pitanje što misli o Wilderovoj izjavi. Iron Mike prvo nije znao što da kaže, nakon čega je novinar ponovio pitanje.

“Nisam baš siguran”, kratko je s osmjehom odgovorio Tyson, nakon čega se vozač njegovog automobila uključio u promet, dok je kolega s TMZ-a samo uspio dodati kako se slaže s Tysonom.

Iron Mike će inače vjerojatno prisustvovati subotnjem meču između Wildera i Luisa Ortiza, znajući da on takve spektakle inače ne propušta. Što se tiče vremena koje je Wilder spominjao, Tyson je u svom primeu bio u drugoj polovici osamdesetih godina prošlog stoljeća. Do odlaska na odsluženje zatvorske kazne, 1991. godine, Tyson je imao skor 41-1, gdje je jedini poraz onaj već legendarni od Bustera Douglasa. Ništa lošiji nije bio niti nakon povratka, četiri godine kasnije, sve do ona dva poraza od Evandera Holyfielda.