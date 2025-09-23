Turski novinari uoči Dinama kritiziraju igru Fenera, trener odgovara: Daleko smo od onoga što bih želio

Dinamo igra hrabro i napadački, očekujem tešku utakmicu, kazao je trener turskog velikana Fenerbahčea Domenico Tedesco uoči sutrašnjeg susreta prvog kola Europske lige protiv Dinama.

Fenerbahče je u Zagreb stigao bez dvojice važnih igrača. Nema Andersona Talisce, koji je suspendiran nakon što je dobio crveni karton u utakmici protiv Benfice i Jhona Durana, koji je ozlijeđen. Neće biti niti Edsona Alvareza, koji se još uvijek oporavlja od ozljede.

Turci su zbog kašnjenja leta, kasnili i na konferenciju za medije na maksimirskom stadionu nakon što su trening odradili u svom kampu u Istanbulu.

"Kada treniraš Fenerbahče uvijek želiš najviše. Međutim, ja ne gledaj unaprijed, idemo korak po korak. Sutra nas čeka velika utakmica. Igrao samo u ovom natjecanju na klupi Leipziga i sretan sam što sam ponovo u Europskoj ligi," kazao je Tedesco.

"Pritisak u Fenerbahčeu je velik, međutim naviknuo sam i volim to. Trenirao sam moskovski Spartak i Schalke, atmosfera je tamo također, bila sjajna. Volim u nogometu strast, volim kada mogu razveseliti navijače," kazao je.

Turski novinari nisu skrivali razočaranje igrom koju prikazuje Fenerbahče i tražili su odgovore od trenera.

"Daleko smo od toga kako bi želio da igramo. Nije to isprika, ali treba nam vremena. Izgubili smo previše lopti, previše duela. To je moja posao, pronaći pravu igru. Moramo podići razinu igre," dodao je.

Tedesco je kazao kako su dobro analizirali sutrašnjeg suparnika.

"Analizirali smo Dinamo, igra hrabro, napadački u 4-3-3 formaciji. Ima interesne igrače, komplimenti treneru i klubu," kazao je stručnjak koji je rođen u talijanskom Rossanu, no kada je imao dvije godine njegova se obitelj preselila u Njemačku.

"Sutra će biti važno igrati svoju igru. Morat ćemo biti dominantni i igrati hrabro. Imamo dovoljno kvalitetne igrače da to ostvarimo," dodao je.

Tedesco je komentirao i riječi bivšeg trenera Josea Mourinha koji je kazao kako je Europska liga "natjecanje po mjeri turskog sastava."

"Nisam bio na klupi u kvalifikacijama Lige prvaka, teško mi je suditi o tome. Da sutra igramo Ligu prvaka bio bi također sretan. Imamo kvalitetnu momčad i sretni smo što možemo igrati u Europi," kazao je.

Slovački stoper Milan Škriniar je istaknuo kako momčad ove sezone ima uspona i padova.

"Imamo uspona i padova, posebno u zadnje dvije utakmice. To je naša odgovornost, igrača. Trener nam je dam sve informacije, teren je naša odgovornost. Želimo pobjedu, kako bi vratili samopouzdanje i atmosferu u naše redove," kazao je.

Škriniar je Fener stigao u siječnju 2025. na posudbu iz PSG-a, no Turci su na kraju prošle sezone otkupili njegov ugovor. Tijekom karijere je igrao za milanski Inter, Sampdoriju i Žilinu.

"Znam brojne hrvatske igrače, znam da je Dinamo najveći klub u Hrvatskoj nakon razgovora s Brozovićem i Livakovićem, znam da ima sjajne navijače. No, i naši navijači su fantastični. Očekujem sjajnu atmosferu i odličnu utakmicu. U kontaktu sam s Brozovićem i Perišićem, prijatelji smo i izvan terena. Uvijek mi je s njima bilo ugodno na terenu i izvan terena."

Slovački reprezentativac je naglasio kako nije važno tko će sutra istrčati.

"Na treneru je da odredi tko će igrati. Mi smo momčad, moramo se držati zajedno, jedino tako možemo naprijed. Moramo vjerovati u sebe i siguran sam kako će doći uspjeh," kazao je.

U posljednjem susretu uoči Zagreba, nogometaši Fenerbahčea su odigrali 1-1 na gostovanju kod Kasimpase. Premda su poveli i cijelo drugo poluvrijeme imali igrača više, nisu uspjeli osvojiti tri boda. Trenutačno su treći u prvenstvu sa šest bodova manje od Galatasarayja.

Fener je u nedjelju dobio i novog, 38. predsjednika, a to je Sadettin Saran (61). Novi čelnik istanbulskog kluba sastao se u utorak s igračima uoči puta u Zagreb kako bi im pružio podršku na otvaranju Europske lige.

Fener je svoj europski put ove sezone počeo u 3. pretkolu Lige prvaka izbacivši Feyenoord (1-2, 5-2), no potom je ispao od Benfice (0-0, 0-1) preselivši u Europsku ligu. Portugalac Jose Mourinho je dobio otkaz, a na klupu turskog velikana je sjeo talijansko-njemački stručnjak Domenico Tedesco.