Uefa napravila ogromnu zavrzlamu, Dinamo će u Europi ovisiti i o Crvenoj zvezdi?

Osam stručnjaka Ujedinjenih naroda, uključujući izvjestiteljicu za Palestinu, Francescu Albanese, pozvalo je u utorak FIFA-u i UEFA-u da suspendiraju Izrael iz međunarodnih natjecanja "kao odgovor na genocid koji provodi na okupiranom palestinskom teritoriju“.

"Sport mora odbaciti percepciju da je sve normalno“, rekli su u zajedničkoj izjavi. Dodali su da "sportski subjekti ne smiju zatvarati oči pred ozbiljnim kršenjima ljudskih prava, posebno kada se njihove platforme koriste za normalizaciju nepravdi“.

"Države gdje se nalaze sjedišta međunarodnih organizacija, kao i one u kojima se odvijaju natjecanja, te one koje sudjeluju u sportskim događajima s Izraelom ne smiju biti neutralne naspram genocida“, priopćio je UN.

Stručnjaci su podsjetili da je Istražna komisija UN-a o okupiranom palestinskom teritoriju u izvješću objavljenom prošli tjedan zaključila da Izrael čini genocid u Gazi, dok je Međunarodni sud pravde u odluci iz 2024. naglasio da sve zemlje imaju pravnu obvezu djelovati protiv tog teškog zločina.

"Nacionalne reprezentacije koje predstavljaju države koje počine masovna kršenja ljudskih prava mogu i trebaju biti suspendirane, kao što se to događalo u prošlosti", dodali su.

Uz talijansku pravnicu Albanese, kritičarku izraelskih postupaka u Gazi u protekle dvije godine, izjavu su potpisali izvjestitelji UN-a za kulturu Alexandra Xanthaki te rasizam i ksenofobiju K.P. Ashwini.

UEFA i FIFA nisu se očitovali o ovom zahtjevu. Zagrebački Dinamo trebao bi igrati 2. listopada s Maccabijem iz Tel-Aviva u Europskoj ligi koju organizira UEFA.

Kada su krenule priče da bi Uefa mogla izbaciti Maccabi, mnogi su pomislili da će Dinamo upisati tri boda i izbjeći put u Srbiju budući da izraelski klub domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli.

No, od toga neće biti ništa. Čak i ako UEFA suspendira Maccabi, Dinamo automatski neće dobiti tri boda. Situacija u Ligi Europe postaje komplicirana do te mjere da Dinamo do kraja ligaške faze neće znati točan broj bodova, objavili su statističari platforme Football Meets Data.

Sve se temelji na pravilu UEFA. Ako dođe do izbacivanja kluba iz natjecanja, protivnicima se ne dodjeljuju automatski tri boda, nego prosječan broj bodova koje su osvojili svi klubovi u istoj jakosnoj skupini protiv klubova iz jakosne skupine izbačenog kluba.

Zagrepčani su u prvoj jakosnoj skupini i ovisit će o rezultatima sljedećih utakmica:

Braga (jakosna skupina 2) – Feyenoord (jakosna skupina 1)

Lyon (2) – Salzburg (1)

Crvena zvezda (2) – Lille (1)

Ferencvaroš (2) – Rangers (1)

Celtic (2) – Roma (1)

Plzenj (2) – Porto (1)

Fenerbahče (2) – Aston Villa (1)

PAOK (2) – Betis (1)

Primjerice, ako klubovi iz prve jakosne skupine osvoje ukupno 14 bodova u osam navedenih utakmica, prosjek bi bio 1,75 boda. Toliko bi se bodova dodalo Dinamu. U drugoj jakosnoj skupini je i Crvena zvezda pa srpski medij pišu da Dinamo ovisi o onome što će Zvezda napraviti u Europskoj ligi.