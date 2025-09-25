Dinamo će koštati posla poznatog trenera nakon samo dva tjedna zbog teškog poraza turskog velikana?

Poznati trener Domenico Tedesco navodno više nije siguran na klupi Fenerbahčea nakon poraza od Dinama (3:1), piše turski portal t24. Unatoč tome što je momčad preuzeo tek prije dva tjedna, turski mediji navode da se u klubu već ozbiljno raspravlja o rastanku s Tedescom, a to će se dogoditi ukoliko Fenerbahče ovog vikenda ne ostvari pobjedu u utakmici s Antalyasporom u turskoj ligi.

- Tedesco je iznenadio sve u klubu s 11 igrača koje je izveo protiv Dinama iz Zagreba - navode Turci i kao primjer stavljaju da je Caglara Soyuncua, stopera, postavio na poziciju desnog beka, dok je s desnog beka u vezni red premjestio Nelsona Semeda, što nema veze s njihovim prirodnim pozicijama.

Tedesco je trener Fenerbahčea postao tek 8. rujna, a naslijedio je ekscentričnog Josea Mourinha, koji je smijenjen nakon što nije uspio ostvariti plasman u Ligu prvaka poslije poraza od Benfice. U svoje prve četiri utakmice u Turskoj, Tedesco ima tek jednu pobjedu i njegova stolica se navodno opasno klima.