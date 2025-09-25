Naši Portali
PRIJETI MU OTKAZ

Dinamo će koštati posla poznatog trenera nakon samo dva tjedna zbog teškog poraza turskog velikana?

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
25.09.2025.
u 15:15

Tedesco je trener Fenerbahčea postao tek 8. rujna, a naslijedio je ekscentričnog Josea Mourinha, koji je smijenjen nakon što nije uspio ostvariti plasman u Ligu prvaka poslije poraza od Benfice.

Poznati trener Domenico Tedesco navodno više nije siguran na klupi Fenerbahčea nakon poraza od Dinama (3:1), piše turski portal t24. Unatoč tome što je momčad preuzeo tek prije dva tjedna, turski mediji navode da se u klubu već ozbiljno raspravlja o rastanku s Tedescom, a to će se dogoditi ukoliko Fenerbahče ovog vikenda ne ostvari pobjedu u utakmici s Antalyasporom u turskoj ligi.

- Tedesco je iznenadio sve u klubu s 11 igrača koje je izveo protiv Dinama iz Zagreba - navode Turci i kao primjer stavljaju da je Caglara Soyuncua, stopera, postavio na poziciju desnog beka, dok je s desnog beka u vezni red premjestio Nelsona Semeda, što nema veze s njihovim prirodnim pozicijama. 

Tedesco je trener Fenerbahčea postao tek 8. rujna, a naslijedio je ekscentričnog Josea Mourinha, koji je smijenjen nakon što nije uspio ostvariti plasman u Ligu prvaka poslije poraza od Benfice. U svoje prve četiri utakmice u Turskoj, Tedesco ima tek jednu pobjedu i njegova stolica se navodno opasno klima.

Ključne riječi
Europska liga Domenico Tedesco Fenerbahče Dinamo

