VIDEO Jeste li vidjeli što je učinio Mislav Oršić? Njegov potez oduševio je dinamovce

Iako je prošlo gotovo tri godine otkako je napustio Maksimir, Mislav Oršić i dalje živi za Dinamo. Nezaboravni junak Modrih ponovno je oduševio navijače potezom koji dokazuje da je plava boja i dalje duboko u njegovu srcu. Nakon što je odigrao utakmicu za svoj ciparski Pafos, koja je započela u 18 sati, Oršić je doslovno jurio kući kako bi stigao na početak dvoboja Lige prvaka između Dinama i Fenerbahčea. Svoju je podršku odmah podijelio na storyju na Instagramu, objavivši snimku svog pogotka, a zatim i fotografiju televizora na kojem je pratio trijumf bivšeg kluba (3:1) uz poruku "Idemoooo plavii" i plavo srce. Gestom je izazvao lavinu pozitivnih reakcija i podsjetio sve zašto ga se smatra jednom od najvećih legendi kluba.

Foto: Screenshot Instagram

A pogodak koji je prethodio ovoj gesti bio je prava majstorija, podsjetnik na zlatne dane u Dinamovom dresu. U zaostaloj utakmici ciparskog prvenstva protiv Paralimnija, Oršić je zabio drugi gol u uvjerljivoj 3:0 pobjedi. Bio je to potez u njegovom prepoznatljivom stilu – primio je loptu na otprilike 18 metara od gola, namjestio se i poslao nezaustavljivi projektil u daljnji gornji kut. Bio je to njegov prvi prvenstveni gol sezone i drugi ukupno, a ujedno i prva utakmica u kojoj je odigrao svih 90 minuta, što potvrđuje rastuće povjerenje trenera. GOL POGLEDAJTE OVDJE

Upravo je ta kombinacija spektakularnog gola i neskrivene ljubavi prema Dinamu ono što je zapalilo navijače. Društvene mreže preplavili su komentari koji slave Oršića, prisjećajući se njegovih maestralnih poteza i povijesnih golova. Oršić je najbolji period karijere proveo na Maksimiru, gdje je od 2018. do 2023. godine u 216 nastupa postigao čak 91 gol i dodao 40 asistencija, čime se upisao u klupsku povijest. Njegova popularnost među navijačima plavih ostala je golema, a mnogi i danas sanjaju o njegovom povratku u sveti dres.

Iako je nakon odlaska iz Dinama imao teži period, 32-godišnji Oršić pronašao je novu sreću na Cipru. U siječnju ove godine. pridružio se Pafosu, ambicioznom klubu s kojim je uspio izboriti i povijesni plasman u Ligu prvaka. Već u prvom kolu elitnog natjecanja osvojili su bod kod Olympiacosa, a Oršić se polako vraća u formu koja ga je proslavila, pokazujući da još uvijek posjeduje klasu koja ga je činila jednim od najopasnijih krilnih napadača.