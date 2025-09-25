Naši Portali
'IDEMOOOO PLAVI!'

VIDEO Jeste li vidjeli što je učinio Mislav Oršić? Njegov potez oduševio je dinamovce

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.09.2025.
u 16:49

Mislav Oršić, legenda Dinama, još je jednom pokazao koliko mu je stalo do bivšeg kluba. Nakon što je postigao spektakularan pogodak za svoj Pafos, 32-godišnji napadač požurio je kući kako bi pratio veliku pobjedu Modrih u Ligi prvaka

Iako je prošlo gotovo tri godine otkako je napustio Maksimir, Mislav Oršić i dalje živi za Dinamo. Nezaboravni junak Modrih ponovno je oduševio navijače potezom koji dokazuje da je plava boja i dalje duboko u njegovu srcu. Nakon što je odigrao utakmicu za svoj ciparski Pafos, koja je započela u 18 sati, Oršić je doslovno jurio kući kako bi stigao na početak dvoboja Lige prvaka između Dinama i Fenerbahčea. Svoju je podršku odmah podijelio na storyju na Instagramu, objavivši snimku svog pogotka, a zatim i fotografiju televizora na kojem je pratio trijumf bivšeg kluba (3:1) uz poruku "Idemoooo plavii" i plavo srce. Gestom je izazvao lavinu pozitivnih reakcija i podsjetio sve zašto ga se smatra jednom od najvećih legendi kluba.

Foto: Screenshot Instagram

A pogodak koji je prethodio ovoj gesti bio je prava majstorija, podsjetnik na zlatne dane u Dinamovom dresu. U zaostaloj utakmici ciparskog prvenstva protiv Paralimnija, Oršić je zabio drugi gol u uvjerljivoj 3:0 pobjedi. Bio je to potez u njegovom prepoznatljivom stilu – primio je loptu na otprilike 18 metara od gola, namjestio se i poslao nezaustavljivi projektil u daljnji gornji kut. Bio je to njegov prvi prvenstveni gol sezone i drugi ukupno, a ujedno i prva utakmica u kojoj je odigrao svih 90 minuta, što potvrđuje rastuće povjerenje trenera. GOL POGLEDAJTE OVDJE

Upravo je ta kombinacija spektakularnog gola i neskrivene ljubavi prema Dinamu ono što je zapalilo navijače. Društvene mreže preplavili su komentari koji slave Oršića, prisjećajući se njegovih maestralnih poteza i povijesnih golova. Oršić je najbolji period karijere proveo na Maksimiru, gdje je od 2018. do 2023. godine u 216 nastupa postigao čak 91 gol i dodao 40 asistencija, čime se upisao u klupsku povijest. Njegova popularnost među navijačima plavih ostala je golema, a mnogi i danas sanjaju o njegovom povratku u sveti dres.

Iako je nakon odlaska iz Dinama imao teži period, 32-godišnji Oršić pronašao je novu sreću na Cipru. U siječnju ove godine. pridružio se Pafosu, ambicioznom klubu s kojim je uspio izboriti i povijesni plasman u Ligu prvaka. Već u prvom kolu elitnog natjecanja osvojili su bod kod Olympiacosa, a Oršić se polako vraća u formu koja ga je proslavila, pokazujući da još uvijek posjeduje klasu koja ga je činila jednim od najopasnijih krilnih napadača.
nogomet Dinamo Mislav Oršić

Avatar Tombstone
Tombstone
17:12 25.09.2025.

Utakmicu lige prvaka????

Avatar Briselko
Briselko
17:49 25.09.2025.

".. . a mnogi i danas sanjaju o njegovom povratku u sveti dres"------ "Sveti dres"!? 🤔😀😂🤣. Tzv. nogometni navijači, odrastite i pokušajte biti nešto više od šljakera u miru i topovskog mesa u ratu (ŠLJUM - TMUR). Nađite si nekakvuu ozbiljnu zanimaciju u životu umjesto praćenja loptoguračkih utakmica i života loptogurača.

