Turopoljski "bikovi" eliminirali "vitamine", Gorica u polufinalu

Košarkaši Cibone saznali su tko će im biti prepreka u polufinalu doigravanja za prvaka Hrvatsake. A tu čast imat će momčad Gorice koja je u "majstorici" četvrtfinalne serije, u trećoj međusobnoj utakmici, pobijedila Cedevitu Junior na njenom parketu (78:72).

Od prvih minuta utakmice, a cedevitaši su vodili jedino 2:0, turopoljski "bikovi" kontrolirali su situaciju na terenu i na koncu iskoristili svoju očitu prednost na bekovskim pozicijama koju oslikavaju i brojke i potezi. Naime, najbolji strijelac i igrač pobjedničkog sastava bio je razigravač Mate Kalajžić (19 koševa), a on i startni razigravač Borna Kapusta pogađali su trice u krucijalnim trenucima. Kapusta 63 sekunde prije kraja, kod 66:64, a Kalajžić 42 sekunde prije kraja za nedostižnih "plus šest" (72:66).

S druge pak strane, Cedevita Junior nije iskoristila svoju centarsku prednost. Bošnjak je igrao malo i nije zabio ništa, Planinić je ubacio sedam koševa uz jedan skok, a tek je Bundović donio neku napadačku živost u reketu (13 koševa) no na njega se, kao igrača koji ima igru leđima košu, momčad oslonila tek u posljednjoj četvrtini. Među cedevitašima najviše jest zabio razigravač Goran Filipović (22 koša) no ipak nije uspio posve razigrati svoje suigrače.

- Gorica je zasluženo pobijedila. Presudili su veća individualna kvaliteta i iskustvo igrača Gorice. Od početka susreta se vidjelo da su došli s velikim entuzijazmom. Razbili su nam ritam i odvojili se odmah na početku. Imali su više raspoloženih pojedinaca, a mi nismo bili pravi. Mi nismo bili na razini potrebnoj da se dobije ovakva utakmica. Možda je i pritisak učinio svoje i to je na kraju i presudilo - priznao je Cedevitin trener Damir Mulaomerović svjestan da njegovi "vitamini" nisu bili dovoljno poletni.

A njegov kolega Mladen Starčević, nekad i sam trener u Cedevitinu pogonu, bio je analitičan čak i u velikoj pobjedi:

- Da je i Cedevita Junior ušla u polufinale, ne bi bilo nezasluženo. Cedevita Junior ima bolji obrambeni arsenal, no mi smo s nekim taktičkim stvarima odradili dobru priču. Naš stožer je nešto predložio, a igrači su to prihvatili. Doduše, bilo je i puno gluposti i pogrešaka. Mi smo momčad koja je do doigravanja imala najmanje izgubljenih lopti a sada smo ih imali 17.

A najviše izgubljenih lopti imao je upravo prvi razigravač Velikogoričana Kapusta (5) za kojeg trener kaže:

- Nije baš "profesor" odigrao neku sjajnu utakmicu, ali je ipak te neke bitne stvari jako dobro napravio. A Kalajžić je odigrao jako dobro. A dobru partiju pružio je i centar Baković.

I ovaj susret Starčević je završavao sa tri razigravača (Kapusta, Kalajžić, Uljarević).

- To je nama najjača stvar. Svi barataju s loptom, mogu pogoditi, mogu igrati "pick and roll".

A ono što sada čeka Velikogoričane jest još veći fizički pritisak no što ga im je priredila Cedevita Junior.

- Cibona je favorit prvenstva, no igrat ćemo s njima. S ozbirom da nas je ovo iscrpilo i da je prva polufinalna utakmica već u petak, možda to neće biti Bog zna što, no onu domaću ćemo im probati zapapriti - najavljuje trener Starčević a njegov najbolji pojedinac u ovom susretu, Mate Kalajžić, dodaje:

- Ako smo došli tako daleko, u polufinale, nema smisla predati se. Nema veze što su oni prvi, mi protiv njih moramo ići što jače i hrabrije i probati seriju učiniti što zanimljivijom.ž