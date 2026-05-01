Brutalna izjava Jokića zapalila vatru: 'Da smo sad u Srbiji, svi bi podobivali otkaze!'

Nuggetsi su eliminirani. Kraj jedne ere ili samo bolno prizemljenje? Bilo kako bilo, poraz od Minnesota Timberwolvesa u prvoj rundi doigravanja 2026. godine predstavlja povijesni neuspjeh za franšizu iz Colorada. Neuspjeh bez olakotnih okolnosti, bez isprika i onaj o kojem će se pričati tjednima, ako ne i mjesecima. Nije ovdje riječ samo o činjenici da je Denver imao prednost domaćeg terena u srazu trećeg i šestog nositelja Zapadne konferencije, već o nevjerojatnoj nemoći protiv suparnika koji je bio praktički na koljenima. Momčad Minnesote bila je uništena ozljedama još od četvrte utakmice serije, kada su van stroja ispali njihovi ključni igrači Anthony Edwards i Donte DiVincenzo, a situacija je postala još teža u šestoj utakmici kada im se pridružio i Ayo Dosunmu. No, ni takva, okrnjena Minnesota nije bila prepreka koju su Nuggetsi mogli preskočiti. Momčad koja je 2023. godine osvojila naslov prvaka u onome što je izgledalo kao početak dinastije, sada se suočava s bolnom realnošću svoje silazne putanje.

Zlatna simfonija u Stjenjaku iz 2023. danas se čini kao daleka uspomena. Od tog trenutka, Denver je dvaput zaredom zaustavljen u polufinalu konferencije, oba puta u napetoj sedmoj utakmici, da bi sada doživio potpuni debakl i pad na prvoj stepenici doigravanja. Ispadanje od oslabljenog protivnika, suprotno svim prognozama i očekivanjima, ostavilo je gorak okus i osjećaj da je cijeli projekt doveden u pitanje. Pukotine koje su se nazirale prethodnih sezona sada su postale krateri, a dojam je da je momčad izgubila pobjednički mentalitet i glad za uspjehom koja ih je krasila na putu do titule. Odsutnost Aarona Gordona u tri od šest utakmica serije svakako je bila udarac, ali je ujedno i pokazala koliko je ovaj tim krhak i ovisan o svakom pojedincu. Čim jedan kotačić ispadne iz stroja, cijeli se sustav raspada, što je nedopustivo za ekipu koja pretendira na najviše dosege.

Glavni krivac, barem prema mišljenju mnogih analitičara i navijača, ima ime i prezime: Nikola Jokić. Srpski centar našao se na udaru kritika kao nikada prije u karijeri. Mnogi su se odmah prisjetili njegove šampionske 2023. godine, ističući kako se Nuggetsi na putu do prstena nisu susreli ni s jednim protivnikom koji je u regularnoj sezoni ostvario više od 45 pobjeda. Sada, kada su naletjeli na čvrstog i odlučnog suparnika, čak i bez njegovih najboljih igrača, izašli su na stražnja vrata, bez časti i s ogromnim upitnikom iznad Jokićevog statusa. Njegove brojke u regularnoj sezoni bile su ponovno nestvarne: u prosjeku je bilježio 28 poena, 13 skokova i 11 asistencija, uz 57 posto šuta iz igre, 38 posto za tricu i 83 posto s linije slobodnih bacanja. Predvodio je ligu po broju skokova, asistencija i triple-double učinaka, no sve je to palo u vodu kada je stiglo doigravanje. U seriji protiv Wolvesa pao je na 26 poena, 13 skokova i nešto više od devet asistencija, ali uz zlokoban pad preciznosti šuta, ostavši ispod 45 posto iz igre i na katastrofalnih, gotovo nevjerojatnih, manje od 20 posto za tri poena.

Njegov šuterski kolaps bio je epskih razmjera. Kombinirani šut za tricu od 7 pogođenih iz 36 pokušaja u šest utakmica bio je hladan tuš za sve u Denveru i jasan pokazatelj da nešto nije u redu. U direktnom dvoboju pod košem, u potpunosti ga je nadigrao Rudy Gobert, koji je odigrao jednu od najboljih serija karijere. Francuski centar je u posljednjoj, odlučujućoj utakmici upisao 10 poena, 13 skokova, osam asistencija (osobni rekord u doigravanju), jednu ukradenu loptu i dvije blokade, dominirajući u reketu na obje strane terena. Ovaj poraz otvara ozbiljnu raspravu o nasljeđu srpskog igrača, trostrukog MVP-a regularne sezone i zasigurno najboljeg košarkaša svijeta u posljednjih pet godina. Međutim, pokazalo se da je i on samo čovjek, temperamentan igrač kojeg su Wolvesi, predvođeni provokatorom Jadenom McDanielsom, uspjeli izbaciti iz takta. U ovoj seriji postalo je očiglednije no ikad da je Jokić, unatoč svoj svojoj napadačkoj genijalnosti, velika rupa u obrani - nešto što se znalo i prije, ali je sada, na njegovu žalost, isplivalo na površinu na najbolnijii mogući način.

Nakon utakmice, Nikola Jokić, koji u karijeri nikada nije pobijedio momčad s više od 50 pobjeda u doigravanju, nije imao problema preuzeti krivnju na konferenciji za medije, što je opisano kao potpuni kolaps franšize iz Colorada. Prvo je stao u obranu trenera Davida Adelmana, odbacivši bilo kakvu njegovu odgovornost za poraz. "Nije on kriv što nismo mogli uhvatiti skok. Nije on kriv što nismo mogli dobro primiti loptu. Nema razloga zašto bismo krivili Davida Adelmana. Mi smo bili ti koji su igrali, svi mi", izjavio je Jokić, jasno dajući do znanja da su igrači jedini krivci za debakl. Potom je, na pitanje o šansama za novi naslov, ponudio brutalno iskren odgovor koji je odjeknuo košarkaškim svijetom. "Upravo smo izgubili u prvoj rundi. Mislim da smo jako daleko od toga", priznao je centar.

Jokić je također naglasio kako on nije taj koji donosi odluke o budućnosti momčadi te da se ne želi miješati u to treba li biti promjena u sastavu ili ne. No, jedna njegova izjava najbolje je sažela cjelokupno stanje duha u svlačionici i osjećaj sramote zbog neočekivanog poraza. Bez okolišanja, povukao je paralelu s mentalitetom u svojoj domovini, dajući do znanja kakve bi posljedice ovakav neuspjeh imao u Europi, a pogotovo u Srbiji. "Da smo u Srbiji, svi bismo već bili otpušteni", zaključio je Nikola Jokić, spakirao kofere i krenuo kući puno ranije nego što je itko očekivao. To je surova realnost Denver Nuggetsa na kraju sezone 2025./2026.