VELIKO PRIZNANJE

Luka Božić drugi mjesec zaredom najbolji košarkaš španjolske lige

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
30.04.2026.
u 15:30

Božić je tijekom travnja imao prosječan valorizacijski učinak od 30,3 boda, a što je mjera koja uključuje osnovne statističke podatke

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić, krilni centar posljednjeplasirane Granade, izabran je za najkorisnijeg igrača (MVP) španjolskog prvenstva u travnju, izvijestio je u četvrtak organizator natjecanja Liga ACB (Liga Endesa). Božić, koji je u srijedu napunio 30 godina, bio je proglašen i najkorisnijim igračem za mjesec ožujak.

"Granada se i dalje bori za očuvanje prvoligaškog statusa, a u toj borbi ključnu ulogu igra Božić. Njegove izvedbe su presudne u ovom završnom dijelu sezone, u kojem pokazuje izvanrednu razinu“, priopćila je je Liga ACB.

Božić je tijekom travnja imao prosječan valorizacijski učinak od 30,3 boda, a što je mjera koja uključuje osnovne statističke podatke. Granada je ovaj mjesec upisala dvije pobjede i dva poraza. Hrvatski igrač je u porazu 91-107 od Murcije imao svoju najbolju izvedbu s 33 valorizacijska boda. Poraz 84-91 od Girone završio je s 32 boda.

Božić je zatim predvodio Granadu u pobjedi nad Unicajom iz Malage s 83-71 pri čemu je bio proglašen najboljim igračem tog andaluzijskog derbija. Bio je najbolji i u pobjedi od 89-86 nad pretposljednjom Andorrom koju vodi hrvatski trener Žan Tabak. Božić je u travnju prosječno postizao 18,5 koševa po utakmici, s 57 postotnim uspjehom u šutu za dva poena, 50 postotnom preciznošću pokušaja za tricu te 86 postotnim pogađanjem slobodnih bacanja.

Osim toga, imao je 7,5 skokova, 3,5 asistencija i 0,5 blokada po utakmici, čime je dosegao spomenutih 30,3 bodova valorizacije što mu je ponovno donijelo titulu MVP-a mjeseca. Granada pet kola prije kraja prvenstva ima pet pobjeda i 23 poraza. Unatoč tome nada se opstanku pa će u nedjelju pokušati iznenaditi u Baskiji favorizirani Bilbao Basket, koji je u srijedu osvojio Europa kup.

Božiću ugovor s Granadom istječe za dva mjeseca. Prije tjedan dana je rekao u intervjuu za klupske medije kako će "tek sada dolaziti prave stvari“, najavivši time još uspješnije nastupe. Ovo mu je druga sezona u Španjolskoj gdje je došao u ljeto 2024. iz Zadra u kojem je te godine, kao i 2023., bio proglašen MVP igračem ABA lige. Iz Zadra je stigao u Valenciju koja ga je odmah proslijedila tada novom prvoligašu Lleidi, od kuda je ljetos prešao u Granadu.
