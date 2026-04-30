BEZ GLAVNOG IGRAČA

Houston povijesni preokret traži bez Duranta

NBA - spectator Kevin Durant
Maximilian Haupt/DPA
VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 23:00

Od dosadašnjih pet utakmica Houstona i LA Lakersa 37-godišnji Durant je odigrao samo jednu, drugi dvoboj po redu, kada je ozlijedio lijevi gležanj. ESPN navodi da bi ta ozljeda mogla Duranta od parketa odvojiti još tjedan dana.

ESPN i još nekoliko američkih medija ovog četvrtka pišu da će košarkaši Houstona u ostatku serije prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Los Angeles Lakersa i dalje biti bez svog nominalno najboljeg igrača Kevina Duranta.

Los Angeles Lakers su u toj seriji prvog kruga poveli 3-0, ali je Houston uzvratio s dvije pobjede u nizu te je smanjio na 2-3. Šestoj utakmici je domaćin Houston, dok će se potencijalna sedma odigrati u Los Angelesu.

U dugoj povijesti NBA doigravanja niti jedna momčad nije nadoknadila i slavila nakon 0-3.

Durant je u osnovnom dijelu sezone postizao 26 poena po utakmici uz 5.5 skokova i 4.8 asistencija.
