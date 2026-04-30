NBA LIGA

Igrač Charlotte Diabate dobio Hustle nagradu

NBA: Playoffs-Charlotte Hornets at Orlando Magic
Mike Watters/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 23:11

Moussa Diabate, 24-godišnji francuski košarkaš i član Charlotte Hornetsa, zavrijedio je nagradu Hustle tijekom aktualne sezone koja se dodjeljuje za poseban trud, požrtvovnost i borbenost što nije u tolikoj mjeri vidljivo kroz samu statistiku.

Kroz devet kategorija se biraju najbolji košarkaši za ovu nagradu, a Diabate je među deset najboljih bio u čak šest od devet kategorija.

Zanimljivo je navesti da je Charlotte sezonu otvorio s omjerom 9-20 do 22. prosinca. Nakon toga pa do kraja sezone Charlotte je ostvario omjer 35-18, a upravo je Diabate postao starter u prvoj petorci od 23. prosinca. Ostvario je 20 „double-double“ učinaka u sezoni.

Diabate je pobijedio ispred Dysona Danielsa iz Atlante, Draymonda Greena iz Golden Statea, Cedrica Cowarda iz Memphisa te Josha Harta iz New Yorka.

Prošle godine nagradu Hustle je osvojio spomenuti Green, a dosad je čak tri puta u ovoj konkurenciji najbolji bio Marcus Smart, sadašnji igrač LA Lakersa. Nagrade Hustle je Smart osvajao kao igrač Bostona 2019., 2022. i 2023. godine.
