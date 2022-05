Bez Šabićevih čeličnih živaca, Cedevita Jr završila bi sezonu već ove subote

U pravom sportskom trileru, košarkaš Cedevite Junior uspjeli su u gostima uzvratiti Gorici (86:85) za poraz u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja doživljen na domaćem parketu. Cedevitaši su tako izborili majstoricu koju će u utorak igrati na svom parketu u dvojci Doma sportova.

Premda su veći dio utakmice vodili, a dvije i pol minute prije kraja imali su "plus osam", nije puno nedostajalo da cedevitaši u subotu navečer završe sezonu. A možda bi se to i dogodilo da nije bilo čeličnih živaca Emira Šabića koji je u posljednjih 15 sekundi susreta zabio sva četiri slobodna bacanja i to su mu bili jedini koševi u utakmici.

Šabić je bio mirne ruke za razliku od prvog razigravača Filipovića i krila Vučića koji su u presudnim trenucima promašili po oba bacanja. Filipović 17 i po sekundi prije kraja, a Vučić deset i po sekundi prije završne sirene.

Zapravo, dugo nije odigrana domaća utakmica s takvom penal-završnicom. U posljednjih 38 sekundi susreta igrači obiju momčadi izveli su 21 slobodno bacanje pogodivši samo 12. Svi izvođači, osim Šabića, kao da su bili u nekoj groznici koja im je ruku činila drhtavom pa je tako Mate Kalajžić, najbolji strijelac Velikogoričana (23 koša, 6 skokova) u posljednje 23 sekunde promašio tri "penala".

Preko 20 koševa otišao je i Karlo Uljarević (21) i to tricom u posljednjoj sekundi susreta koja nije utjecala na konačni ishod jer su Velikogoričani u preostale dvije sekunde, koliko su imali za taj napad, ušli sa "minus 4" (82:86). Dobro je nacrtao taj posljednji napad trener domaćina Mladen Starčević koji je, na koncu, kazao:

- Cedevita je zasluženo pobijedila. Dobili su dvije četvrtine, mi jednu, a posljednja je bila neodlučena. Vidjeli smo dobru košarku, njihovih šest igrača je bilo dvoznamenkasto, kod nas četvorica. Vjerujem da nikoga nismo razočarali, dali smo maksimum, ipak smo igrali protiv bolje plasirane momčadi od nas. No, nije sve gotovo, u utorak nas čeka presudna utakmica.

I doista, uz Kalajžića i Uljarevića, dvoznamenkasti su još bili Batur (17) i Cinac (14). Kod Cedevite Junior to su bili Planinić (19), Batinić (15), Filipović (14), Radović (11), Bošnjak (11) i Kučić (10).

Dojam je da su cedevitaši u ovom susretu puno bolje iskoristili svoje centre nego u prvoj koju su izgubili (92:95) što je ustvrdio i njihov trener Damir Mulaomerović:

- Bošnjak i Planinić stvarno su dobro odreagirali, no čestitke svim mojim igračima jer nije bilo lako igrati nakon poraza na svom terenu, na rubu eliminacije. I da je utakmica otišla na stranu Gorice ne bi bilo nezasluženo, no mislim da smo obranom na Kapusti s našim visokim igračima napravili dobar posao.

I doista, najbolji igrač Gorice u prvom je poluvremenu ostao bez koša, a u drugom je zaprijetio s četiri trice no dvije i pol minute prije kraja zavrijedio je peti prekršaj što je gostima olakšalo posao. Kao što smo već spomenuli, njega su uspješno nadomjestili Kalajžić i Uljarević koji je kazao:

- Što god mi mislili, tko je trenutno bolji od ove dvije momčadi saznat ćemo u trećoj utakmici.

Tako zbori i Mulaomerović zadovoljan što je njegov tim vratio prednost domaćeg terena, bez obzira što Cedevita Junior nema neki vruć teren.

- Moramo zaboraviti obje ove utakmice a trećoj moram pristupiti kao ovoj drugoj u kojoj se vidjela glad za pobjedom. Želja da uzvratimo Gorici koja ima iskusne i nezgodne igrače, pogotovo kada nam rašire reket - naznačio je Mulaomerović.