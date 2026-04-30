Košarkaši Bilbao Basketa obranili naslov pobjednika Europa kupa

Košarkaši španjolskog Surne Bilbao Basketa obranili su naslov pobjednika Fibinog Europa kupa nakon što su u finalu u dvije utakmice ukupnim rezultatom 162-153 pobijedili grčki PAOK.

Bila je to repriza prošlogodišnjeg finala u kojem su također, igrale ove dvije momčadi. Španjolci su lani slavili sa 154-149 (72-65, 82-84), dok su ovoga puta bili bolji sa 162-153.

PAOK je u prvom susretu finala u Solunu pobijedio sa 79-73, no Bilbao je u uzvratu pred više od 10.000 navijača u Bilbao Areni trijumfirao sa 89-74. Za MVP finala proglašen je Amerikanac Darrun Hilliard koji je u prvom susretu zabio 19, a u uzvratu 16 koševa uz pet asistencija.

"Ovo je ludo, toliko sam emotivan. Teško je osvojiti titule, teško je biti u finalu. Nije lako. Ne događa se svake godine, tako da sam jednostavno zahvalan. Zahvalan sam ovom klubu, ovoj momčadi, trenerima, medicinskom osoblju, svima, čovječe. Jednostavno je nevjerojatno," kazao je 33-godišnji Amerikanac koji je u baskijskom klubu od lipnja prošle godine.

Litvanac Margiris Normantas je u uzvratu dodao 17 koševa, a Poljak Luke Petrasek i Šveđanin Melwin Pantzar po 14 koševa. Na grčkoj strani najefikasniji su bili Amerikanac Breein Tyree sa 19 koševa, te Litvanac Tomaš Dimša sa 13 koševa.

Ove sezone u Europa kupu sudjelovala su dva hrvatska kluba. Cedevita Junior je ispala u drugom, a Cibona u prvom krugu.