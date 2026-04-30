NISU USPJELI

Zadar u Subotici ostao bez potencijalnog doigravanja ABA lige

Zadar: Polufinale doigravanja FavBet Premijer lige: KK Zadar - KK Dinamo Zagreb
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 22:14

Četvrtfinalni parovi doigravanja ABA lige su: Dubai - Igokea ili Spartak, Partizan - Bosna, Crvena zvezda - Cedevita Olimpija i Budućnost - Cluj.

Košarkaši Zadra ovog su četvrtka zaključili svoj ovosezonski nastup u regionalnoj ABA ligi, u utakmici play-ina domaći Spartak je bio bolji s 86-68 (22-14, 15-18, 27-25, 22-11).

Spartak će tako nastaviti lov na osmo mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje, a za taj cilj klubu iz Subotice treba pobjeda kod Igokee. Pobjednik tog susreta u četvrtfinalu će doigravanja igrati protiv Dubaija.

Ranije ovog tjedna Bosna je na domaćem terenu pobijedila Igokeu 80-76 i time osigurala sedmu poziciju uoči doigravanja ABA lige, odnosno, utakmice protiv drugoplasiranog Partizana.

Zadar niti jednom nije vodio na utakmici ovog četvrtka. Spartak je susret otvorio s 5-0, na polovici prve četvrtine bilo je 11-3, a na kraju prve dionice 22-14. Mučili su se Zadrani s napadom i na startu druge četvrtine, ali su potom donekle uhvatili ritam te se na odmor otišlo uz 37-32 za Spartak.

Odmah na startu drugog poluvremena Spartak je pobjegao na dvoznamenkastu prednost, na 45-33, ali niti ti trenuci nisu slomili Zadrane. Odolijevali su Zadrani gustom rasporedu u ovom dijelu sezone i umoru te su se vratili i smanjili zaostatak na dva posjeda pred kraj treće četvrtine.

Iznimno napeta utakmica početkom je posljednje dionice postala još žešća, a Spartak je napravio novi odmak i opet pobjegao na dvoznamenkasti plus. Unatoč odličnoj igri Mihailovića do kraja se Zadar nije uspio vratiti u igru za mogući preokret i pobjedu.

Uvjerljivo najbolji igrač Zadra bio je Vladimir Mihailović s 27 poena i pet asistencija. Karlo Žganec je dodao 10 poena uz 10 skokova i četiri asistencije, a Marko Ramljak 14 poena uz pet skokova.

Kod Spartaka je Olivier Hanlan ubacio 16 poena uz šest skokova, a Amar Gegić 13 poena uz pet skokova i tri asistencije.

ABA liga, play-in:

Spartak - Zadar 86-68
