Trojica Hrvata u idealnoj momčadi Svjetskog prvenstva prema L'Equipeu

L'Equipe, francuski dnevni sportski list, sastavio je idealnu momčad netom završenog Svjetskog prvenstva u Kataru na kojem je Argentina osvojila zlato, a Hrvatska broncu. U idealnih 11 našla su se trojica Hrvata - Dominik Livaković, Joško Gvardiol i Luka Modrić.

Zanimljivo da su Francuzi u momčad uvrstili samo jednog sunarodnjaka, a to je Kylian Mbappe, najbolji strijelac turnira s osam golova. Društvo u napadu rade mu Argentinac Lionel Messi i Englez Bukayo Saka. U momčad su čak tri igrača Maroka - braniči Hakimi i Sais, te veznjak Ambarat te još dva Argentinca - desni branič Acuna i veznjak Fernandez.

Bukayo Saka has been included in @lequipe team of the tournament. pic.twitter.com/5Iwbyw7Ntq