Trener Zadra potukao se s navijačem, hoće li Tornado protiv Cibone biti uz njega?

Dan nakon treće utakmice finalne serije, koju je Zadar izgubio od Cibone (62:67), glavna tema ćakula na Kalelargi bio je trener KK Zadra. A to obično nije dobro pa tako ni za Srđana Helbicha koji je učinio nešto što nijedan trener u novije vrijeme nije – nakon završetka utakmice koju je Zadar izgubio, on se upustio u verbalni, a djelomice i fizički sukob s navijačem koji ga je cijelo vrijeme vrijeđao, posebno kada je ovaj izlazio s parketa.

Damoklov mač nad Zadrom

– On je možda s ljudske strane postupio ispravno, no sa sportske je učinio krivo jer Helbich nema tu vrstu mudrosti. Što sve navijači nisu radili trenerima, pa jedan od njih nije smio izaći iz kuće. Treneri Zadra znali su biti u verbalnom sukobu s navijačima, no ja se ne sjećam da je ijedan trener krenuo fizički na navijača – kazao nam je Marko Butić Bute, zadarska navijačka legenda i prvi predsjednik Udruge navijača Tornado.

A koliko zapravo Zadrani vole svoj klub, najbolje ćemo vidjeti večeras u Višnjiku (20 sati) kada se njihovi ljubimci nađu sučelice Ciboninoj prvoj meč-lopti za naslov. Pobijedivši u trećoj utakmici finala, Zagrepčani su vratili prednost domaćeg terena i večeras neće igrati s takvim psihološkim teretom kao domaćini.

No ne bi ni za vukove bilo dobro da u utakmicu uđu odveć zadovoljni zadarskim plijenom i presamouvjereni, jer ne iskoriste li svoju veliku prigodu u utorak navečer, u petak im u zagrebačkoj majstorici "ratna sreća" može okrenuti leđa.

– Cibona u tu utakmicu mora ući kao da gubi 1 – 2 jer ako uđe u nju odveć relaksirano i smanje li igrači dozu agresivnosti, bit će to pogreška koja Cibonu može stajati prvenstva – kazuje Aco Petrović i analizira situaciju u kojoj se našao Zadrov trener Srđan Helbich.

On se naime umalo potukao s navijačem koji ga je brutalno vrijeđao, nazvavši ga i smećem, što se može i reflektirati na podršku s tribina domaćoj momčadi. Na tu temu Aco ističe:

– Ovisit će o tome kako će Zadar započeti. Budu li dovoljno agresivni i produktivni, sve se može zaboraviti, no ako otvaranje ne bude onakvo kakvo priželjkuju, za Helbicha i momčad to može biti Damoklov mač. Ipak, vjerujem da će Zadar reagirati i da ćemo u Zagrebu gledati petu.

I doista, Zadrov je trener u vrlo nezavidnoj situaciji. Najprije se mora smiriti, a potom i motivirati momčad u očima koje možda i nema utjecaj kakav bi trebao imati jer on je ipak postao prvi trener nakon što je bio pomoćnik Perinčiću, a potom i Anzuloviću.

O tome koliko je to psihološki zahtjevno radno mjesto razgovarali smo i s Veljkom Mršićem, trenerom koji je prošle sezone Zadar odveo do dvostruke krune, Kupa i prvenstva. A Veljo je osjetio sve četiri najvažnije klupske klupe u hrvatskoj košarci jer se, osim na zadarskoj, preznojavao i na splitskoj, cibonaškoj i cedevitaškoj klupi.

– U Zadru je specifična situacija jer riječ je o navijačkoj strasti koju čini i dalmatinski temperament te se, kada se dogodi neki neželjeni poraz, to sve multiplicira. Svaka je trenerska klupa vrela, samo je ovdje u pitanju izraženiji temperament pristaša kluba.

Iz krajnosti u krajnost

Zadrov trener očito mora biti spreman i na uvrede, mora biti u stanju isključiti svoj slušni aparat.

– To ide iz krajnosti u krajnost. Jedno vrijeme te slave, a onda te vrijeđaju. No ako znate da su psovke u Dalmaciji dio svakodnevnog izričaja, jasno vam je kako to može izgledati u utakmicama koje odlučuju o naslovu prvaka. Ja sam, na neki način, imao i sreće da zbog pandemije koronavirusa nije bilo puno publike, no to ponekad zna biti i gore jer se onda čuje svaka riječ. S druge strane, u završnoj, petoj utakmici finalne serije sa Splitom imali smo iznimnu atmosferu i veliku pomoć publike – ističe Mršić.