Igor Štimac objavom na Facebooku podigao sve na noge: 'Dušebrižnici su jedva dočekali...'

Remijem u gradskom derbiju protiv Veleža (1:1) nogometaši Zrinjskog prosuli su dva boda u utrci za vodećom pozicijom bosanskohercegovačkog nogometnog prvenstva. Vodeći Borac iz Banja Luke sada ima tri boda više u odnosu na momčad Igora Štimca. Nekadašnjem proslavljenom asu vatrenih, kasnije i hrvatskom izborniku, zasmetali su komentari dijela BH-javnosti pa se istoj odlučio obratiti poduljom objavom na Facebooku. Objavu prenosimo u cijelosti:

- Vidim, jako malo je trebalo da se uznemire duhovi dušebrižnika koji su jedva dočekali priliku kako bi počeli sa prozivanjem svakoga i svačega. Uzet ću zato malu pauzu od gledanja Rakowa i obratiti se svima vama koji dobronamjerno i zlonamjerno pratite naš HRVATSKI ŠPORTSKI KLUB ZRINJSKI. I neću spominjati umor, ozljede i viroze…

Analiza ostvarenog od naše prve utakmice protiv islandskog Briedablika 7.8. pa sve do utakmice sa Veležom 7.12., dakle za razdoblje od 4 mjeseca ili ukupno 120 dana rada sa mojim “plemićima” izgleda ovako: Odigrali smo sve skupa 26 utakmica u 120 dana, dakle u prosjeku jednu utakmicu svakih 4.5 dana, u kojem vremenu smo imali samo jednu priliku osvježiti momčad tijekom reprezentativne stanke, dok smo u ostala dva termina reprezentativnih okupljanja odigravali zaostale utakmice.

Padali su redom Sarajevo, Borac, Željo, Velež, nakon 10 punih godina i Široki na Pecari, Lincoln, Hacken… i svi su padali uz nepoštednu borbu, htijenje, zanos i kvalitetnu igru naših igrača. Kao i u svakom sportu, bilo je i nekoliko slabijih dana, što je sasvim uobičajeno s obzirom na ritam koji nas prati, jer ipak valja priznati kako mnogi od naših igrača nikada nisu osjetili kakav i koliki je to napor.

Uz sve to od svih klubova u ligi dajemo najveću minutažu našim mladim igračima, čvrsto uvjereni kako vrijeme radi za njih i kako će s vremenom samo rasti zajedno s klubom.

U 26 odigranih utakmica ostvarili smo: 15 Pobjeda ( BREIDABLIK, LINCOLN, HACKEN, 1 u BiH kup, 11 u prvenstvu)

6 Neriješenih (Utrecht i Breidablik u razigravanju za euro ligu i 4 u prvenstvu)

5 Poraza (UTRECHT u razigravanju, MAINZ i DINAMO KIEV u konf. ligi, te 2 u domaćem natjecanju).

Plasmanom u konferencijsku ligu zaradili smo našem klubu preko šest milijuna eura svojim nastupima, a s trenutnih šest osvojenih bodova u pobjedama protiv Lincolna i Hackena imamo vrlo realne šanse za ostvarenje povijesnog uspijeha i plasmana u eliminacijsku fazu natjecanja u konferencijskoj ligi.

U prvenstvu smo čvrsto na drugoj poziciji sa samo tri boda zaostatka za Borcem koji nema opterećenje igranja u europskom natjecanju, a koji je ispao i u domaćem kupu od našeg Kruševa. Imamo i 11 bodova prednosti i utakmicu manje u odnosu na trećeplasirano Sarajevo. Momčad smo sa najmanje primljenih golova u prvenstvu, samo 10 u 17 utakmica i druga najefikasnija momčad lige. Osvojili smo ukupno 73 posto mogućih bodova u ligi, dok klubovi iz HR koji sudjeluju u grupnoj fazi europskih natjecanja poput Dinama i Rijeke drže prvo mjesto sa 67 posto osvojenih bodova ( Dinamo) , a Rijeka je tek 6. s 43 posto osvojenih bodova. Napoli i Arsenal su prvi u Italiji i Engleskoj sa 73 posto osvojenih bodova, Lens u Francuskoj sa 75 posto..

I nitko, ama baš nitko “našem” Zrinjskom nije pomogao u ovim ostvarenjima osim nas samih (igrača, djelatnika kluba i uprave) svojim vrijednim radom i vjerom u ono što radimo te naših vjernih navijača, naših “ultrasa” i onih drugih koji uvijek dolaze na stadion bez obzira kakvo je vrijeme i koji je protivnik.

A ima ih puno koji nam zapinju nogu, gdje god i kako god stignu…

Zrinjski

Do

Smrti