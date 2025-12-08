Naši Portali
PRIMAMLJIVA PONUDA

Baturinu želi klub iz Premier lige, u Englesku je odmah stigao odgovor njegovog poslodavca

ITA, Serie A, Como 1907 vs Sassuolo Calcio
EXPA/ laPresse/ Antonio Saiai/EX
Autor
Edi Džindo
08.12.2025.
u 19:48

Kako doznajem, i Como i Baturina su odgovorili: 'Ne, hvala.' Baturina želi ostati u Comu, vjeruje u projekt, a Como je zadovoljan s Baturinom, njegovim radom i potencijalom. Vrata Leedsu su zatvorena, a ovo ujedno i razjašnjava situaciju s hrvatskim veznjakom, o čijoj su se budućnosti pojavljivale razne glasine, rekao je najpoznatiji stručnjak za transfere

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina (22) ima prilično skromnu minutažu u Comu, ali talijanski klub ga uopće ne namjerava prodati i smatra ga zalogom za budućnost. 

Informaciju je u javnost iznio najpoznatiji svjetski insajder za transfere, talijanski novinar Fabrizio Romano. Naime, prema njegovim saznanjima, engleski prvoligaš Leeds United je poslao Comu službenu ponudu za transfer Baturine. Međutim, Como je rekao da za tim nema nikakve šanse. 

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Podsjetimo, otkako je stigao u Como iz Dinama ovog ljeta za 18 milijuna eura, Baturina je u dresu Coma od mogućih 1440 minuta dobio tek 257 minuta na terenu. Dva puta je bio u početnoj postavi, osam puta je u igru ušao s klupe, dok je u sedam utakmica ostajao na klupi i nije ulazio u igru. 

No važnu stavku u cijeloj priči predstavlja situacija najboljeg igrača Coma, 20-godišnjeg argentinskog ofenzivnog veznjaka Nice Paza. Real Madrid je već 'bezecirao' njegove usluge za sljedeću sezonu, a Como i njegov trener Cesc Fabregas upravo na Baturinu računaju kao na Pazovog nasljednika. 

- Como je i dalje usredotočen na Baturinu i ne razmatra njegov odlazak u siječnju. Leeds je u zadnjih par dana uspostavio kontakt i htio je započeti pregovore s Comom i igračevim agentima oko transfera. Leeds bi Comu vratio novac koji je uložio u Baturinu - rekao je Romano, pa dodao:

- Kako doznajem, i Como i Baturina su odgovorili: 'Ne, hvala.' Baturina želi ostati u Comu, vjeruje u projekt, a Como je zadovoljan s Baturinom, njegovim radom i potencijalom. Vrata Leedsu su zatvorena, a ovo ujedno i razjašnjava situaciju s hrvatskim veznjakom, o čijoj su se budućnosti pojavljivale razne glasine.

