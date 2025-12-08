Česi ne žele Slavena Bilića? Procurio ključni detalj, zvijezda otkrila tajnu iz svlačionice

Uoči važne utakmice Lige prvaka protiv Tottenhama u Londonu, na press-konferenciji Slavije Prag glavna tema postao je izbor novog izbornika češke reprezentacije. Riječ je uzeo Lukáš Provod, 29-godišnji ofenzivni veznjak i ključna figura kako Slavije, tako i nacionalne vrste, te bez oklijevanja iznio stav koji, po svemu sudeći, dijeli i dobar dio njegovih suigrača.

Provod je jasno dao do znanja da na klupi reprezentacije želi vidjeti svog sadašnjeg trenera, Jindřicha Trpišovskog. "Vjerujem da bi pomogao reprezentaciji i da bi šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo s njim bile velike", izjavio je Provod, priznavši da bi to moglo negativno utjecati na Slaviju. Njegova podrška Trpišovskom bila je nedvosmislena, čime je poslao jasnu poruku vodstvu saveza o željama igrača.

Ova izjava dolazi u ključnom trenutku, nakon što je Češki nogometni savez u listopadu je smijenio Ivana Hašeka. Trpišovský slovi kao prvi izbor saveza, no on je dosad pokazivao malo entuzijazma za tu ulogu, ističući svoju privrženost Slaviji, koja ga ne želi pustiti. U češkim medijima se kao glavna alternativna opcija pojavilo ime hrvatskog stručnjaka Slavena Bilića, no Provodove riječi sada ga stavljaju u poziciju "rezervnog" kandidata, potvrđujući da je Trpišovský apsolutni favorit.

Jindřich Trpišovský (49) smatra se najuspješnijim češkim trenerom današnjice. Preuzeo je Slaviju Prag krajem 2017. godine i od tada je klub pretvorio u dominantnu silu. Osvojio je četiri naslova prvaka Češke i četiri nacionalna kupa, a momčad je redovito vodio do zapaženih rezultata u Europi, uključujući četvrtfinale Europske lige i nastupe u grupnoj fazi Lige prvaka. Njegov put od trenera u mlađim kategorijama i rada u hotelu do statusa trenerske zvijezde daje dodatnu težinu željama igrača da upravo on preuzme vruću izborničku klupu.