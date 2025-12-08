Naši Portali
USVOJENA JE

FIFA potvrdila veliku promjenu za Svjetsko prvenstvo, ovo će se ticati i Hrvatske

08.12.2025.
u 20:05

Korištenje pauza za hidrataciju dio je nastojanja da se igračima pruže najbolji mogući uvjeti s obzirom na iskustva s prethodnih natjecanja", objavila je svjetska nogometna federacija

Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je kako će se na svim utakmicama Svjetskog prvenstva sljedeće godine sredinom svakog poluvremena koristiti trominutna pauza za hidrataciju igrača bez obzira na vremenske uvjete.

"U svakoj utakmici, bez obzira gdje se ona igrala, na otvorenom ili pod krovom, koristit će se pauza za hidrataciju. Suci će prekidati utakmice nakon 22 minute u svakom poluvremenu. Jasno, ako dođe do prekida zbog ozljede igrača u 20. ili 21. minuti te se on produži, tada se u dogovoru sa sucem pauza može iskoristiti u to vrijeme. Korištenje pauza za hidrataciju dio je nastojanja da se igračima pruže najbolji mogući uvjeti s obzirom na iskustva s prethodnih natjecanja", objavila je FIFA nakon sastanka s vlasnicima televizijskih prava.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. FIFA

