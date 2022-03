Trener Partizana šokirao: I Srbiju su bombardirali '99. pa nitko nije pričao o tome

Željko Obradović, trener Partizanovih košarkaša, nakon posljednje utakmice govorio je i o ratu u Ukrajini, a usporedio ga je s bombardiranjem Srbije 1999. godine.

- Ovo se ne događa prvi put. Imam 62 godine i pamtim mnogo stvari u mom životu. Ne mogu da se sjetim da su ljudi pričali o tome ranije. Moja država je bila bombardirana 1999. godine i nisam vidio da su ljudi pričali o tome. Također i u Iraku, Siriji, Afganistanu... I svi pričaju o ratu u Ukrajini u ovom trenutku. Ljudi imaju pravo pričati... Naravno da sam protiv bilo kakvog rata, strašno je da umre i jedna osoba zbog rata - rekao je Obradović, a komentar je dodao i košarkaš Mathias Lessort.

- Ako se ne radi o njima, ljude nije briga. Zaustavite rat(ove), ne samo onaj koji utječe na vas - poruka je francuskog košarkaša.

