Trener ne smije obećati rezultat, ali ono što jamčim je još bolji rezultat

Čelnici rukometnog kluba PPD Zagreb nakon završetka sezone rade punom parom. Polako stižu pojačanja, a jučer je obavljen još jedan veliki posao. Ivica Obrvan ostaje trener plinara još najmanje dvije godine.

Do sada je odradio tri sezone u PPD Zagrebu. U prvom mandatu bio je od 2010. do 2012. godine, a drugi put odradio je ovu sezonu. Inače, u trenerskoj karijeri Obrvan je najdulje sjedio na klupi Metkovića (šest sezona) te francuskog Chambéryja (četiri sezone). Tri sezone bio je u Gorenju, tri godine bio je izbornik Sjeverne Makedonije, a po jednu sezonu odradio je u Medveščaku i na klupi Bosne i Hercegovine.

Želim igrati prepoznatljivo

– Veselim se nastavku suradnje s rukometnim klubom Zagreb u kojemu sam proveo dobar dio svoje i igračke, ali i trenerske karijere. Iza nas je turbulentna sezona koju smo na kraju uspješno priveli kraju. Vjerujem da na impulsima uspješno završene sezone možemo nastaviti graditi sljedeću sezonu. Cilj je na domaćem planu nastaviti gdje smo stali, pritom profilirati nekolicinu mlađih igrača, ali i u Ligi prvaka nastaviti igrati prepoznatljivi rukomet – rekao je Obrvan.

Klub se pojačao dolaskom Vuke Borozana. Kakve su ambicije u novoj sezoni?

– Trener ne smije obećati rezultat, ali jamčim da ćemo moj stručni stožer i ja nastaviti biti maksimalno fokusirani i da ćemo dati sve od sebe da naš klub postigne što bolji rezultat i u Europi – naglasio je Obrvan.

Kako riješiti trenutačni problem srednjeg vanjskog?

– Treba prvo vidjeti kako će se razvijati situacija s Obranovićem i Vistoropom. To što su potpisali za Kadetten, odnosno Balingen ne znači da će definitno i otići. Ako ipak odu, morat ćemo osluškivati tržište pa se možda pojavi netko kvalitetan – kaže Obrvan.

Možda netko kao Lazar Kukić?

Da, htjeli smo dovesti Lazara, no on je u ovom trenutku preskup za klub.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 25.05.2022. Nasice - Prvenstvo Hrvatske RK Nexe - PPD Zagreb Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Što ako se dogodi da na kraju nitko ne popuni mjesto srednjeg vanjskog? Hoćete li ostati samo na mlađim snagama, Tomljanoviću i Sirotiću?

– To su mladi igrači za budućnost. Ako nitko od kvalitetnih srednjaka ne dođe, onda ćemo morati izmisliti novog organizatora igre. Hoće li se te uloge prihvatiti Srna ili Kavčić ili netko treći, vidjet ćemo. Sada je bitno da se svi zajedno dobro odmorimo. Početak priprema zakazan je tek za 28. srpnja – istaknuo je Obrvan.

Klub je u međuvremenu napustio Fabijan Grubišić, bivši juniorski reprezentativac, koji se pokazao kao višak na lijevom vanjskom s obzirom na dolazak Vuke Borozana.

– Veliko mi je zadovoljstvo da smo i službeno potpisali ugovor o nastavku suradnje iako je on bio dogovoren već prije nekoliko mjeseci. Kao što znate, zbog ove više puta prepričavane situacije i visoke tenzije koja se dogodila u samoj završnici sezone ostavili smo sam čin potpisa za period nakon završetka nacionalnog prvenstva i kupa. Rezultati trenera Obrvana u svim klubovima i reprezentacijama u kojima je radio govore puno o njemu i njegovim kvalitetama. Svoju trenersku klasu potvrdio je i kod nas. Došao je prošle godine u jednom vrlo nezahvalnom trenutku, u vrlo turbulentnom vremenu u kojemu smo mi imali jedan nevjerojatno negativan niz. To se posebice odnosi na naš nastup u Ligi prvaka, a on je ubrzo nakon svog dolaska, u jednom izuzetno kratkom periodu, konsolidirao našu momčad i osvojio kup i prvenstvo – rekao je Vedran Šupuković, direktor kluba.

Uvjerljivi na domaćoj sceni

Kako komentirate ovu sezonu?

– Što se tiče ove sezone, valja reći da je trener Obrvan napravio jedan ozbiljan iskorak na međunarodnom planu. Prvo smo igrali finale SEHA lige, gdje smo na jedan vrlo nesretan način poraženi od mađarskog Veszpréma, a potom smo gotovo jednako nesretno, nakon grubih sudačkih grešaka, poraženi u Montpellieru i Skoplju u Ligi prvaka te smo na koncu završili natjecanje u skupini. Iz moje perspektive i iz perspektive svih nas u klubu mi to valoriziramo kao da smo prošli jer smo imali osam osvojenih bodova i igrali smo dobar i kvalitetan rukomet sa svima. Na kraju želim još istaknuti i to da smo mi, na čelu s trenerom Obrvanom, uspjeli na jedan vrlo uvjerljiv način osvojiti prvenstvo i kup ove sezone. Čak četiri puta zaredom pobijedili smo našeg najvećeg konkurenta i definitivno najveće zasluge za sve idu treneru Ivici Obrvanu. S obzirom na sve izrečeno, mislim da je jasno kako nema nikakve dileme da klub s trenerom planira što je moguće dugoročniju suradnju. U ovih godinu i nekoliko mjeseci suradnje, čvrsto vjerujem, udareni su temelji da se to tako i dogodi – zaključio je Vedran Šupuković.

Zagrebaši će kao i lani pripreme početi na Vlašiću, a za sredinu kolovoza dogovorena su dva turnira. Jedan će biti u mađarskoj Tatabányi, a drugi u Doboju, na tradicionalnom turniru TV prvaka.

