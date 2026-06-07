Mbappé pokrenuo pobunu u Francuskoj: 'Kladionice su uništile ljude koje poznajem'

Francuski nogometni savez i reprezentativci nalaze se na rubu novog otvorenog sukoba, a u središtu drame ponovno je kapetan momčadi, Kylian Mbappé. Prema pisanju uglednog L'Équipea, napetosti su dosegle vrhunac nakon što je online kladionica Betclic prošlog utorka objavila promotivni materijal na kojem se nalazi petorica istaknutih reprezentativaca. U prvom planu je Rayan Cherki, a uz njega su i Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé te Désiré Doué. Problem je nastao jer igrači, kako tvrde, uopće nisu bili obaviješteni da će fotografije snimljene tijekom dana posvećenog sponzorima saveza biti iskorištene u svrhu promocije klađenja. Navodno su upravo Mbappé i Cherki najglasnije izrazili svoje nezadovoljstvo, smatrajući da je savez ovim potezom izigrao njihovo povjerenje i prekršio dogovore.

Ovaj incident samo je posljednja epizoda u dugotrajnoj sagi o pravima na korištenje lika igrača, borbi koju Mbappé vodi već godinama. Još je u rujnu 2022. godine bojkotirao službeno fotografiranje reprezentacije, zahtijevajući izmjenu kolektivnog ugovora koji datira još iz 2010. godine. Njegov stav je jasan i temelji se na čvrstim etičkim principima. "Nismo se slagali oko nekih stvari, kao što su brendovi povezani s nezdravom prehranom i klađenjem. Mnogi od nas dolaze iz četvrti gdje su te stvari uništile puno ljudi. Osobno poznajem osobe koje su patile zbog toga", izjavio je svojedobno Mbappé za Canal Plus, naglašavajući da se ne radi o novcu, već o vrijednostima. Sav prihod od sponzorskih ugovora s reprezentacijom on ionako donira u dobrotvorne svrhe, no ne želi da se njegovo lice povezuje s industrijama koje smatra štetnima za društvo.

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Iako je Francuski nogometni savez formalno ispunio uvjet iz sporazuma potpisanog 2023. godine, prema kojem se u takvim oglasima mora pojaviti najmanje pet igrača, čini se da je prekršen duh dogovora. Odvjetnici igrača i saveza tada su utvrdili da će se kapetani i predsjednik saveza sastajati najmanje dva puta godišnje kako bi procijenili jesu li pojedini sponzori u skladu s vrijednostima koje igrači zastupaju. Očito je da se taj mehanizam nije poštovao, što je dovelo do nove krize. Delphine Verheyden, Mbappéova odvjetnica, dodatno je pojasnila srž problema: "Postoji ogroman rizik od narušavanja imidža nogometaša. Njihova slika i ugled povezani su s određenim vrijednostima. Te se vrijednosti prenose kroz ovakve reklame koje igrači pristaju snimati", istaknula je, aludirajući na to da savez ne vodi dovoljno računa o porukama koje njihovi sponzori šalju u javnost.

Da stvar bude gora, novi sukob između Francuskog nogometnog saveza i igrača oko prava na imidž nije jedini problem koji potresa svlačionicu uoči puta na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države. Otvorena su još dva važna pitanja koja stvaraju "izuzetno napetu atmosferu". Prvo se odnosi na premije za nastup na Mundijalu. Igrači i FFF još uvijek pregovaraju o visini bonusa ovisno o ostvarenom rezultatu, a savez je u ožujku čak zatražio od igrača da pristanu na smanjenje dogovorenih iznosa zbog neočekivano visokih troškova natjecanja. Drugi kamen spoticanja su ulaznice za članove obitelji. Prijedlog saveza da svaki igrač dobije dvije besplatne ulaznice, uz mogućnost kupnje dodatnih šest, reprezentativci su ocijenili kao nedovoljan i nepošten. Oba ova problema moraju biti riješena prije polaska na prvenstvo sljedeće srijede, inače Francuskoj prijeti ozbiljna kriza u najgorem mogućem trenutku.

Nakon što je Mbappé bojkotirao marketinške aktivnosti 2022. godine, činilo se da je FFF shvatio ozbiljnost situacije. Tadašnji predsjednik Noël Le Graët, nakon razgovora s najiskusnijim igračima, kapetanom i izbornikom Didierom Deschampsom, javno je obećao "što je prije moguće revidirati" sporni kolektivni ugovor o pravima na imidž. Cilj je bio izraditi novi sporazum koji bi uzeo u obzir "legitimne brige i uvjerenja koja su jednoglasno izrazili igrači". Sam Mbappé tada je poručio kako mu ne smeta biti u prvom planu ako to koristi njegovim suigračima te da je cijela momčad željela promjene. Međutim, do lipnja 2026. godine, obećana revizija ugovora nije se dogodila, a stari model je i dalje na snazi, što je i dovelo do najnovijeg incidenta s kladionicom Betclic i pokazalo da su obećanja saveza bila samo prazne riječi.

Svi ovi događaji stvaraju toksično okruženje unutar jedne od najjačih reprezentacija svijeta, a mediji izvještavaju o Mbappéovom vidnom nezadovoljstvu čak i tijekom treninga. Pitanje kontrole sportaša nad vlastitim imidžom u modernom nogometu postalo je ključno, a Mbappé se profilirao kao vođa pokreta koji traži veća prava i poštovanje moralnih uvjerenja. Dok se Svjetsko prvenstvo približava, ostaje za vidjeti hoće li FFF i igrači uspjeti zakopati ratne sjekire ili će unutarnji sukobi potkopati njihove šanse za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Jedno je sigurno: za Mbappéa i njegove suigrače, ovaj rat nije samo zbog novca, već zbog principa i vrijednosti za koje su spremni boriti se do kraja.