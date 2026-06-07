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ONI VEĆ SLAVE

Procurili detalji: Britanska vlada u tajnosti priprema paradu za osvajanje SP-a?

International Friendly - England v New Zealand
Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
07.06.2026.
u 11:51

Britanska vlada već u tajnosti priprema planove za masovnu paradu vrijednu 500.000 funti (579.000 eura) u slučaju da Tuchelovi dečki osvoje Mundijal

Britanska vlada u tajnosti priprema planove za masovnu paradu vrijednu 500.000 funti u slučaju da engleska nogometna reprezentacija osvoji Svjetsko prvenstvo! Državni službenici dobili su zadatak organizirati nacionalnu proslavu ako momčad izbornika Thomasa Tuchela ovog ljeta u Americi ode do kraja. U tijeku je izrada planova za jednu od najvećih pobjedničkih povorki u britanskoj povijesti, koja bi se trebala održati u Londonu u tjednu nakon finala 19. srpnja. Ministarstvo za digitalizaciju, kulturu, medije i sport (DCMS) već radi na određivanju točnog datuma.

Visoki državni dužnosnici navodno su se već neslužbeno savjetovali s FA-om o najboljem načinu organizacije događaja na kojem se očekuju milijuni ljudi. Izrada planova dosad je stajala desetke tisuća funti, a dužnosnici su u procesu nabave otvorenog autobusa za paradu, velike pozornice i zabavnog programa.

Prema tvrdnjama izvora, ukupni troškovi proslave procjenjuju se na oko 500.000 funti. Taj se iznos smatra opravdanim zbog očekivanog pozitivnog utjecaja na nacionalni moral koji bi donijela pobjeda Engleske, navodi Sun.
Ključne riječi
Engleska SP 2026. Engleska nogometna reprezentacija

Komentara 6

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ŠL
Šleger
12:22 07.06.2026.

Oni mogu jedino pripremat gej paradu

HI
Hrvat iz Prigorja
12:07 07.06.2026.

To znaći, prošli SP se gurala Argentina da osvoji sp, a ove će se gurati Engleska😏

KP
Karlovacko pivo
12:51 07.06.2026.

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