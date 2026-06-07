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U SJAJNOJ JE FORMI

Novi hrvatski reprezentativac osvojio pet medalja na državnom prvenstvu

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Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
07.06.2026.
u 12:06

Naslove seniorskih prvakinja Hrvatske osvojile su reprezentativke Tijana Korent (preskok), Erin Bakran (greda), Sara Šulekić (dvovisinske ruče) i Antea Šikić-Kaučič (tlo)

Ilija Kovtun, novopečeni hrvatski gimnastički reprezentativac, potvrdio je sjajnu formu uoči Europskog prvenstva koje će se sredinom kolovoza održati u zagrebačkoj Areni. Na Prvenstvu Hrvatske, održanom u Nedelišću, osvojio je čak pet zlatnih medalja. Bio je najbolji u vježbama na tlu (ocjena 14.600), krugovima (13.766), preskoku (13.133), ručama (13.966) i preči (14.133).

Treba istaknuti da na prvenstvu nisu nastupili Aurel Benović, Filip Ude i Tin Srbić, koji bi zasigurno pomrsili račune ovom sjajnom gimnastičaru podrijetlom iz Ukrajine. Jedinu zlatnu medalju Kovtun nije osvojio na konju s hvataljkama. Na toj je spravi naslov prvaka osvojio Jakov Vlahek iz zagrebačkog Sokola.

To je ujedno bilo i malo iznenađenje jer je završio ispred Matea Žugeca, nedavnog pobjednika Svjetskog kupa na toj spravi. Treće mjesto pripalo je Mariju Sambolecu. U Zagrebu, u Sportskom centru Lučko, održano je Prvenstvo Hrvatske za gimnastičarke. Naslove seniorskih prvakinja Hrvatske osvojile su reprezentativke Tijana Korent (preskok) iz GK Nedelišće, Erin Bakran (greda) iz GK Dubrava te članice ZTD-a Sara Šulekić (dvovisinske ruče) i Antea Šikić-Kaučič (tlo).
Ključne riječi
Gimnastika Ilija Kovtun

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