Ovacije za legendu: Gojun zaključio karijeru novim naslovom Zagreba

Rukometaši Zagreba pobjedom nad Sesvetama (38:32) osvojili su svoj 34. naslov prvaka Hrvatske. Od 34 moguća naslova osvojili su svih 34 i po tome su sigurno jedna od najdominantnijih momčadi Europe i svijeta. Kada se tome pridodaju i 32 osvojena Kupa Hrvatske, onda je to impresivna brojka od 66 trofeja. Samo je Metković u Hrvatskoj prekinuo ovu dominaciju kada je 2001. i 2002. osvojio Kup.

Naravno, nitko nije očekivao senzaciju u Kutiji šibica, premda su Sesvećani odlično odigrali prvih desetak minuta. No već je do poluvremena bilo plus pet.

Bila je to utakmica puna emocija. Posljednje minute odigrala su dva kapetana, Jakov Gojun na strani Zagreba i Miroslav Šuker na strani Sesveta. Jedan odlazi u 40., drugi u 30. godini. Svatko sa svojim razlozima.

– Ne, nisam pustio suzu. Za ovo sam se pripremao od početka sezone – rekao je Jakov.

Svečano je bilo i na početku utakmice kada je dvorana pozdravila drugu i treću momčad s nedavnog prvenstva Hrvatske do 17 godina. Zagreb je bio drugi, a Sesvete treće.

Za neke igrače Zagreba ovo je također bio oproštaj jer odlaze u druge sredine. Tako su oproštajne poklone dobili Luka Lovre Klarica, koji će sljedeće sezone igrati u poljskom Kielceu, Aleks Kavčič, koji karijeru nastavlja u mađarskom Csurgu, te Davor Ćavar, koji odlazi u Goricu. Sljedeće sezone više neće biti ni Poljaka, Przytule i Walczaka, kao ni Trivkovića.

– Lijepo je ovako otići s naslovom prvaka. Kao što sam rekao, iza nas je jedna duga i teška sezona. Nije bilo bajno u Ligi prvaka, ali nakon toga smo se uspjeli izvući u hrvatskoj ligi. Prije svega čestitam mojim momcima koji su bili stvarno dobri onda kada je bilo najpotrebnije. Bez obzira na to što svi misle da je lako osvojiti dvostruku krunu, vjerujte mi da nije. Treba pobijediti u svakoj utakmici – rekao je Jakov Gojun.

Semafor se zaustavio osam minuta prije kraja utakmice kada je Jakov dobio ovacije s tribina, ali i pljesak obiju momčadi.

– Definitivno je lijep osjećaj. Miješaju mi se tuga, sreća, radost, svašta nešto. Hvala im od srca, hvala svima – i našim navijačima i navijačima Sesveta. Cijela dvorana bila je uz nas. Jedna priča se završava i ja sam toga svjestan. Pripremao sam se za ovo, iskreno da vam kažem, već pola godine. I evo, vrijeme je da kažem dosta i da odem na zasluženi odmor – rekao je Gojun.

Boris Dvoršek također je posljednji put sjedio na klupi Zagreba. Njegov ugovor završava 1. lipnja, a umjesto njega na klupu dolazi Hrvoje Horvat.

– Svi igrači koji su možda manje igrali u posljednjim utakmicama dobili su danas priliku. Vratili smo Pavlovića nakon problema koje je imao, kao i Abdula, i pokazali smo širinu momčadi. Na kraju smo osvojili naslov prvaka i Kup, tako da mogu biti sretan i ponosan. S ovim sam dečkima radio četiri mjeseca i to je jedno od ljepših razdoblja u mojoj karijeri. Svoj smo dio odradili sa stilom. Imali smo sedam ili osam pogodaka prednosti, protivnik se malo približio, ali riječ je o dobroj ekipi koja se borila i igrala angažirano. I oni su znali da nemaju puno šanse, ali su svejedno odigrali borbeno. Na kraju smo izgledali dobro, zabili puno pogodaka i završili sezonu onako kako smo mogli samo poželjeti – rekao je Dvoršek.

Je li ovo vaša treća dvostruka kruna?

– Da, treća dvostruka kruna, to mogu potvrditi. Lijepo je to, takve se stvari zbrajaju. Međutim, ovo je bilo malo drugačije. Baš mi je bilo gušt raditi s ovim dečkima.

Je li vam žao što ne nastavljate dalje?

– Da, žao mi je. Moram priznati da me ponovno povuklo da sjedim na klupi. Nisam dugo bio ovako u središtu zbivanja. Imali smo sjajnu atmosferu između igrača i stručnog stožera, a to je u profesionalnom sportu iznimno važno. Atmosfera je bila fenomenalna – između mene kao trenera, igrača, stožera i uprave. U ova četiri mjeseca sve je funkcioniralo bez ikakvih problema. Igrači su vjerovali meni, ja sam vjerovao njima. Stvorilo se uzajamno povjerenje i zato možemo biti sretni na kraju.

Da, žao mi je što odlazim. Rado bih ostao trener i dalje, ali znao sam unaprijed da je 1. lipnja moj posljednji radni dan ovdje i da dolazi novi trener. Želim mu puno sreće. Zagreb će imati dobru momčad, koliko vidim po dolascima i koliko znam iznutra. Želim puno sreće Zagrebu sljedeće godine, posebno u Ligi prvaka. U domaćem prvenstvu sigurno će nastaviti dominirati.

Ja sam dijete ovog kluba, vojnik kluba. Ovdje sam proveo više od 20 godina i uvijek sam bio spreman pomoći kada je trebalo, kao i ovoga puta. Kod ove titule želim spomenuti i trenere koji su započeli posao – Andriju Nikolića i druge članove stručnog stožera, kao i mog velikog prijatelja Nenada Šoštarića, koji zbog zdravstvenih problema nije mogao nastaviti raditi. Dvaput je imao priliku voditi Zagreb i dvaput su ga zaustavili zdravstveni problemi. U ovoj tituli velik je i njegov doprinos i to želim posebno naglasiti.

Klub me pozvao da pomognem, došao sam i mislim da smo misiju uspješno izvršili. Cilj koji je bio postavljen preda me bio je osvajanje dvostruke krune i plasman među najbolje u domaćim natjecanjima. Za Ligu prvaka došao sam prekasno. Ostala su bila samo četiri kola, a imali smo tek dva boda. Ipak, već tada smo pokazali napredak – rekao je Dvoršek i dodao:

– Ono što bih posebno istaknuo jest rad ovih dečki na treninzima. Svakome sam stisnuo ruku, zahvalio na odličnom radu i profesionalnosti. Rezultat svih ovih uspjeha i pobjeda njihov je fokus, trud, rad i međusobno povjerenje. Najviše me veseli to što smo se svi zajedno podigli kao momčad. Prije četiri mjeseca to nije bila ista ekipa. Volio bih da sada možemo ponovno odigrati drugi dio sezone u Ligi prvaka, samo da vidimo gdje smo i koliko vrijedimo. Ne tvrdim da bismo pobijedili, ali sigurno bismo bili konkurentniji. Gotovo sam siguran da smo vrlo blizu toj razini. Napredak koji su pokazali svi igrači, pojedinačno i kolektivno, iznimno me veseli kao trenera.

Mislite li da će Zagreb biti jači sljedeće sezone?

– Bit će jači. Imat će puno više mogućnosti rotacije u obrani. Obrana će biti vrhunska. Dolaskom Karalasha i Mamića otvaraju se brojne taktičke opcije. Možete igrati 6-0 ili 5-1 obranu. Protivnik se pripremi za jednu varijantu, a vi odigrate drugu. S Mamićem možete tijekom utakmice vrlo brzo mijenjati obrambene sustave. Protivnik nikada neće znati kada prelazite iz 5-1 u 6-0 ili obrnuto. To je velika prednost za momčad.

Iza njih će stajati iskusni igrači. Topić je iskusan, dolazi i Karalash. To su provjereni i kvalitetni igrači. Zagreb će biti jako dobar i dobro pokriven na svim pozicijama. Očekujem bolji Zagreb nego ove sezone. Sigurno će napraviti iskorak u Ligi prvaka, a obrambeno će biti vrlo čvrsti.

Tko će biti kapetan?

– Koliko sam čuo, mislim da će to biti Filip Glavaš. Naravno, konačna odluka ovisi o novom treneru, ali po onome što znam, Glavaš je najozbiljniji kandidat – zaključio je Dvoršek.