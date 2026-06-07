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PRAVILNIK

Stižu nova pravila za posebne kategorije otpada: Uvodi se naplata dodatnih troškova, donosimo detalje

Elektroni?ki otpad
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/5
Autor
Ivica Beti
07.06.2026.
u 10:03

Hrvatska se usklađuje s nadležnom EU Direktivom o električnom i elektroničkom otpadu te ispravlja uočene anomalije

Izrađen je novi Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji se odnosi na baterije i elektronički otpad, te donosi mogućnost naplate dodatnih troškova za rastavljanje EE opreme. Kako pojašnjavaju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatska se usklađuje s nadležnom EU Direktivom o elektroničkom otpadu i ispravlja neke uočene anomalije vezane za odvajanje vrijednih kategorija elektroničkog otpada. Načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović ističe da izmjene pravilnika nisu velike. – Izmjenama i dopunama Pravilnika dodatno usklađujemo hrvatsko zakonodavstvo s europskim propisima, osobito u području gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom te baterijama. Istodobno unapređujemo sustave proširene odgovornosti proizvođača i uklanjamo izazove koji su se pojavili tijekom provedbe postojećeg pravilnika u praksi – kazala je.

Mijenja se razdoblje odgovornosti proizvođača za tzv. povijesni otpad od fotonaponskih ploča, pa se umjesto od 13. kolovoza 2005. primjenjuje na panele stavljene na tržište nakon 13. kolovoza 2012. godine. – Sustav u Hrvatskoj, takav kakav je, već funkcionira u skladu s direktivom, tako da je to zapravo samo formalno usklađivanje – istaknula je Radović i upozorila da je EE otpad zabranjeno predavati rastavljen. Zabilježeni su, naime, brojni slučajevi da je takav otpad bio rastavljen kako bi se iz njega odvojile vrijedne komponente. To, napomenula je, opterećuje sustav i organizacijski i troškovno.

– Pravilnikom se uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za takvo rastavljanje EE opreme. To će donijeti određene izmjene u svakodnevnom radu svih onih koji sakupljaju i obrađuju tu vrstu otpada, ali i za sve posjednike koji predaju EE otpad skupljačima – kazala je Radović. Tvrdi kako će izmjene pridonijeti učinkovitijem funkcioniranju sustava kojima upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz jasnije obveze svih sudionika u sustavu gospodarenja otpadom, a da se pritom neće stvoriti dodatni troškovi za građane, jedinice lokalne samouprave i državni proračun.

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Ključne riječi
sanja radović ee otpad elektronika Pravilnik gospodarenje otpadom otpad

Komentara 2

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Avatar octopuss
octopuss
10:17 07.06.2026.

"dodatno usklađujemo hrvatsko zakonodavstvo s europskim propisima,"? Uskladi ti hrvatsko gospodarstvo (privredu) sa europskom. Fućkaš propise.

Avatar Navijač
Navijač
10:18 07.06.2026.

Bit će ih opet po šumama i gorama i rijekama. Naj bolje bi bilo da se odmah pri kupnji plati i državi zbrinjavanje .

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