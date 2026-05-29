PRVENSTVO HRVATSKE

Zagreb svladao Sesvete i nastavio s velikom dominacijom: Ovo im je 34. naslov

Zagreb: Utakmica finala Prvenstva Hrvatske, RK Zagreb - MRK Sesvete
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.05.2026.
u 19:40

Sesvete su vodile samo na početku dvoboja. U 13. minuti ogleda Zagreb je pobjegao na tri gola prednosti. Krajem prvog dijela bilo je i plus sedam za Zagreb

U finalnom susretu doigravanja za prvaka Hrvatske rukometaši Zagreba su pobijedili Sesvete 38-32 (21-16) čime su osigurali novu krunu najbolje momčadi u državi.

Za Zagreb je to 34. titula u povijesti, a ujedno je i ove sezone kompletirana dominacija budući da su nedavno igrači Zagreba pobjedom u finalu protiv Nexea osvojili i hrvatski Kup. Sesvete su po prvi puta u povijesti izborile nastup u razigravanju za prvaka.

Sesvete su vodile samo na početku dvoboja. U 13. minuti ogleda Zagreb je pobjegao na tri gola prednosti. Krajem prvog dijela bilo je i plus sedam za Zagreb pa je sve ostalo bilo odrađivanje posla s domaće strane.

Sa šest pogodaka prvi je strijelac Zagreba bio Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze. Po pet su golova dali Petar Topić i Stanislau Sadouski, a po četiri Kavčić, Ali Sayed Abdou, Pavlović i Trivković.

U sastavu Sesvečana Tin Baković je postigao devet golova, dok se Petar Lulić sedam puta upisivao u strijelce.
IS
istokdole
19:55 29.05.2026.

Pa kad se Zagreb ne smije pobijediti. To znaju svi igrači ekipa koje su u prvih pet (koji bi inače po snazi imali neke izglede)

