RUKOMET

Europska liga: Srna najbolji strijelac Montpelliera u porazu od Flensburga

Zadar: Otvoreni trening hrvatske rukometne reprezentacije
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.05.2026.
u 17:56

U finalu će od 18 sati za naslov igrati dva njemačka predstavnika Kiel i Melsungen

Hrvatski rukometni reprezentativac Zvonimir Srna sa šest je golova bio najbolji strijelac Montpelliera u 30-32 porazu od Flensburga u dvoboju za treće mjesto na završnom turniru Europske lige u Hamburgu.

Po pet golova za Montpellier dodali su Rogerio Moraes Ferreira i Hugo Bryan Monte dos Santos, dok su Flensburg do pobjede sa po sedam golova vodili Simon Pytlick i Emil Jakobsen.

U finalu će od 18 sati za naslov igrati dva njemačka predstavnika Kiel i Melsungen, za Kiel igraju Domagoj Duvnjak i Veron Načinović, a za Melsungen David Mandić.
