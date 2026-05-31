Europska liga: Srna najbolji strijelac Montpelliera u porazu od Flensburga

Hrvatski rukometni reprezentativac Zvonimir Srna sa šest je golova bio najbolji strijelac Montpelliera u 30-32 porazu od Flensburga u dvoboju za treće mjesto na završnom turniru Europske lige u Hamburgu.

Po pet golova za Montpellier dodali su Rogerio Moraes Ferreira i Hugo Bryan Monte dos Santos, dok su Flensburg do pobjede sa po sedam golova vodili Simon Pytlick i Emil Jakobsen.

U finalu će od 18 sati za naslov igrati dva njemačka predstavnika Kiel i Melsungen, za Kiel igraju Domagoj Duvnjak i Veron Načinović, a za Melsungen David Mandić.