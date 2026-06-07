Poznati novinar prognozirao rezultat Hrvatske na Svjetskom prvenstvu: 'Bit će iznenađenja'

Dok se nogometni svijet oslanja na algoritme i superračunala za prognoziranje ishoda Svjetskog prvenstva 2026. godine, jedan se analitičar odlučio za drugačiji pristup. Novinar ESPN-a Ryan O'Hanlon objavio je svoju veliku analizu u kojoj je, kako sam kaže, koristio isključivo "vlastiti mozak" kako bi predvidio pobjednika svake od 103 utakmice turnira (izostavio je samo utakmicu za treće mjesto). U svom opsežnom tekstu, O'Hanlon je detaljno razradio put svake reprezentacije, uključujući i Hrvatsku, kroz nikad veći format s 48 momčadi.

Prema njegovom scenariju, Hrvatska će svoj put započeti u skupini L, gdje je smještena s Engleskom, Ganom i Panamom, a prvi dvoboj protiv Engleza 17. lipnja u Dallasu završit će, predviđa O'Hanlon, neriješenim rezultatom 1:1. Uslijedile bi pobjede protiv Paname rezultatom 2:1 te protiv Gane s 2:0. Sa sedam osvojenih bodova i gol-razlikom +3, Hrvatska bi zauzela drugo mjesto u skupini, odmah iza Engleske koja bi zbog bolje gol-razlike (+5) osigurala prvu poziciju. To bi "Vatrenima" osiguralo prolazak u nokaut-fazu.

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U šesnaestini finala, prvoj prepreci u fazi na ispadanje, Hrvatsku bi čekao zanimljiv dvoboj. O'Hanlon predviđa susret s Uzbekistanom, reprezentacijom koju vodi dobro poznato lice - talijanska legenda Fabio Cannavaro, koji je od listopada 2025. preuzeo klupu te azijske selekcije. Prognoza za ovu utakmicu je tijesna, ali pozitivna za hrvatske navijače. O'Hanlon vjeruje da bi Hrvatska slavila minimalnom pobjedom od 1:0 i tako osigurala plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

No, put Hrvatske tu bi, prema američkom novinaru, naglo završio. U osmini finala čekao bi je jedan od glavnih favorita turnira - Španjolska. Prognoza je prilično brutalna i ne ostavlja nimalo prostora za nadu. Španjolci bi, prema O'Hanlonu, slavili s uvjerljivih 3:1 i poslali Hrvatsku kući. Svoj je odabir popratio i kratkim, ali vrlo jasnim komentarom: "Jedna od ovih momčadi je puno bolja od druge", aludirajući na nadmoć španjolske vrste.

Prema O'Hanlonu će biti i iznenađenja. Naime, kako je predvidio, Portugal će ispasti s turnira nakon grupne faze, kao posljednji u svojoj skupini K.