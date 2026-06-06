Rukometašice Gyora i Metza igrat će u finalu Lige prvakinja za europski naslov

Rukometašice francuskog Metza i mađarskog Györa suočit će se u finalu ovosezonske Lige prvakinja. Metz je u polufinalnoj utakmici na završnom turniru u Budimpešti pobijedio rumunjski Bukurešt 32-27, dok je Györ pobijedio drugu francusku momčad, Brest, s 31-30.

Dvanaesti završni turnir u dvorani MVM Dome u mađarskoj prijestolnici, koja može primiti oko 20.000 gledatelja, započeo je utakmicom između Metza i Bukurešta. Sarah Bouktit postigla je osam golova za Metz, Chloe Valentini dodala je sedam. Valerija Maslova bila je najbolja za Bukurešt sa sedam golova, dok je Omoregie bila precizna tri puta.

Drugi susret između Bresta i domaćeg Györa bio je puno izjednačeniji do posljednjih trenutaka utakmice, u kojem su se momčadi nekoliko puta izmjenjivale u vodstvu. U drugom poluvremenu bilo je trenutaka kada je i francuska momčad pokazivala znakove napretka, ali na kraju se mađarska momčad održala uz pomoć domaćih navijača.Najbolja kod francuske momčadi bila je Ana Vjakireva sa sedam golova, a Dione Housheer istaknula se kod Györa s devet golova.

Györ lovi treći uzastopni naslov Lige prvaka u finalu i osmi ukupno. Do sada su pobjeđivali 2013., 2014., 2017., 2018., 2019., 2024. i 2025. godine. Spartak iz Kijeva ima najviše naslova (13), sovjetska momčad osvajala je 1970-ih i 1980-ih.