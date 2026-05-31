Hrvatska legenda završila karijeru: Nisam pustio suzu, na ovo sam već odavno pripremio

Rukometaši Zagreba osvojili su svoj 34. naslov prvaka Hrvatske pobjedom nad Sesvetama (38:32). Od 34 moguća naslova osvojili su svih 34 te su po tome sigurno jedna od najdominantnijih momčadi Europe i svijeta. Kada se tome pridodaju i 32 osvojena Kupa Hrvatske, dolazi se do impresivne brojke od 66 trofeja. Samo je Metković u Hrvatskoj nakratko prekinuo ovu dominaciju kada je 2001. i 2002. godine osvojio Kup. Naravno, nitko nije očekivao senzaciju u Kutiji šibica, premda su Sesvećani odlično odigrali prvih desetak minuta, ali već je do poluvremena bilo plus pet za Zagreb.

Nisam pustio suzu

Bila je to utakmica puna emocija. Svoje posljednje minute odigrala su dvojica kapetana – Jakov Gojun na strani Zagreba i Miroslav Šuker na strani Sesveta. Jedan odlazi u 40., a drugi u 30. godini života. Svaki sa svojim razlozima.

– Ne, nisam pustio suzu. Za ovo sam se pripremao od početka sezone – rekao je Jakov.

Svečano je bilo i na početku utakmice kada je dvorana pozdravila drugu i treću momčad s nedavnog Prvenstva Hrvatske do 17 godina. Zagreb je bio drugi, a Sesvete treće.

Za neke igrače Zagreba ovo je također bio oproštaj jer odlaze u druge sredine. Oproštajne poklone dobili su Luka Lovre Klarica, koji će sljedeće sezone igrati u poljskom Kielceu, Aleks Kavčič, koji karijeru nastavlja u mađarskom Csurgu, te Davor Ćavar, koji odlazi u Goricu. Sljedeće sezone u Zagrebu više neće biti ni Poljaka Przytule i Walczaka, kao ni Trivkovića.

– Lijepo je ovako otići, s naslovom prvaka. Kao što sam rekao, iza nas je jedna duga i teška sezona. Nije bilo bajno u Ligi prvaka, ali nakon toga uspjeli smo se izvući u hrvatskoj ligi. Prije svega čestitam svojim momcima koji su bili stvarno dobri onda kada je bilo najpotrebnije. Bez obzira na to što svi misle da je lako osvojiti dvostruku krunu, vjerujte mi da nije. Treba pobijediti u svakoj utakmici – rekao je Jakov Gojun.

Semafor se zaustavio osam minuta prije kraja utakmice kada je Jakov dobio ovacije s tribina, ali i pljesak obiju momčadi.

– To je stvarno lijep osjećaj. Miješaju mi se tuga, sreća, radost, svašta. Od srca hvala svima – i našim navijačima i navijačima Sesveta. Cijela dvorana bila je uz nas. Jedna priča se završava i svjestan sam toga. Pripremao sam se za ovo, iskreno da vam kažem, već pola godine. I evo, vrijeme je da kažem dosta i da odem na zasluženi odmor – rekao je Gojun.

Boris Dvoršek također je posljednji put sjedio na klupi Zagreba. Umjesto njega na klupu dolazi Hrvoje Horvat.

Je li vam žao što ne nastavljate dalje?

– Da, žao mi je. Moram priznati da me ponovno povuklo da sjedim na klupi. Nisam dugo bio ovako u središtu zbivanja. Imali smo sjajnu atmosferu između igrača i stručnog stožera, a to je u profesionalnom sportu iznimno važno. Atmosfera je bila fenomenalna – između mene kao trenera, igrača, stožera i uprave. U ova četiri mjeseca sve je funkcioniralo bez ikakvih problema. Igrači su vjerovali meni, ja sam vjerovao njima. Stvorilo se uzajamno povjerenje i zato možemo biti sretni na kraju. Da, žao mi je što odlazim. Rado bih ostao trener i dalje, ali znao sam unaprijed da je 1. lipnja moj posljednji radni dan ovdje i da dolazi novi trener. Želim mu puno sreće.

Puno mogućnosti s Mamićem

Mislite li da će Zagreb biti jači sljedeće sezone?

– Bit će jači. Imat će puno više mogućnosti rotacije u obrani. Obrana će biti vrhunska. Dolaskom Karalasha i Mamića otvaraju se brojne taktičke opcije. Možete igrati 6-0 ili 5-1 obranu. Protivnik se pripremi za jednu varijantu, a vi odigrate drugu. S Mamićem možete tijekom utakmice vrlo brzo mijenjati obrambene sustave. Protivnik nikada neće znati kada prelazite iz 5-1 u 6-0 ili obratno. To je velika prednost za momčad. Iza njih će stajati iskusni igrači. Topić je iskusan, dolazi i Karalash. To su provjereni i kvalitetni igrači. Zagreb će biti jako dobar i dobro pokriven na svim pozicijama, očekujem da će biti bolji nego ove sezone. Sigurno će napraviti iskorak u Ligi prvaka, a obrambeno će biti vrlo čvrsti.

Tko će biti kapetan?

– Koliko sam čuo, mislim da će to biti Filip Glavaš. Naravno, konačna odluka ovisi o novom treneru, ali prema onome što znam, Glavaš je najozbiljniji kandidat – zaključio je Dvoršek.