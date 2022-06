Zagrebaši ponovno izgledaju "europski": Još samo fali "kapitalac" na srednjem vanjskom!

Dolaskom Vuke Borozana porasle su naglo i ambicije rukometnog kluba PPD Zagreb. U klub je došao igrač koji sigurno spada u svjetsku klasu, igrač koji je s Vardarom osvojio Ligu prvaka 2017. godine, ali igrač koji je nakon toga grao za superjaki Veszprém. Igra na mjestu lijevog vanjskog i, ono što je još važnije, podjednako dobro igra u obrani i napadu. S 28 godina je u naponu snage, a trenutačno mu je jedina mana što je posljednjih godinu dana proveo u Kataru, igrajući tamošnju ipak puno slabiju ligu od onih u kojima je igrao u posljednje vrijeme.

Ostali samo na Sirotiću

– Ne želim da mi Zagreb bude samo usputna, prolazna stanica. Želim klub velike tradicije vratiti na njegove najslavnije dane, na dane kada je dvaput osvajao Kup prvaka. Da, moja je želja da već sljedeće sezone s plinarima igram na završnom turniru Lige prvaka – dosta hrabro izjavio je Vuko nakon što je čvrsto prigrabio dres s brojem 87.

– Taj broj ima posebno značenje, nosio sam ga i u Veszprému – dodao je.

No, da bi zagrebaši bili konkurentni za plasman među četiri najbolja, morat će dovesti barem još jednog sjajnog igrača, još jednog “kapitalca”, i to na poziciji srednjeg vanjskog. A upravo je to pozicija koja je trenutačno prilično “tanka”. Otišao je Vistorop u Balingen, Obranović, koji je također mogao igrati na toj poziciji, na putu je u Kadetten. Od pravih srednjih u klubu je ostao tek najmlađi, Karpo Sirotić koji je prošle sezone došao iz Sesveta. No Karpo ove sezone nije odigrao gotovo ništa, minutaža mu je bila mala i on sigurno ne može biti opcija broj jedan u momčadi koja ima visoke ambicije u novoj sezoni.

Srednji vanjski uvijek su bili najjače oružje zagrebaša, još od vremena kada su dvaput osvajali Kup prvaka. Na tom mjestu Zagreb je imao Brunu Gudelja, Ratka Tomljanovića i Slavka Golužu. Odlaskom Goluže i Tomljanovića nasljednik na srednjem vanjskom jedno vrijeme bio je Hrvoje Horvat, današnji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Potom se u klub vratio Goluža, a 2006. godine iz Đakova dolazi sjajni mladi razigravač Domagoj Duvnjak, da bi u sezoni 2008./2009. došao Ivano Balić. S rukometnim Mozartom zagrebaši su prvo igrali četvrtfinale, potom dvaput osminu finala te još jednom četvrtfinale Lige prvaka. Odlaskom Balića na mjestu srednjeg vanjskog do današnjih dana, izmjenjivali su se Josip Valčić, Domagoj Pavlović, Lovro Jotić, Luka Mrakovčić, Tin Lučin, Ante Gadža...

Da se barem jedan od srednjih vanjskih koji su igrali u Zagrebu posljednjih desetak godina vrati... Ali teško. Svi oni imaju čvrste ugovore u svojim klubovima, u obzir može doći tek Luka Mrakovčić čiji je Lübbecke ispao u drugu ligu. Imali su plinari ozbiljne namjere s Lazarom Kukićem, srpskim reprezentativcem, koji je nedavno s Benficom osvojio Europsku ligu, ali Dinamo iz Bukurešta ponudio je više. Puno više. Možda bi idealno rješenje bio netko od sjajnih slovenskih organizatora igre. Primjerice Bombač koji se nekako zasitio igranja u Pick Szegedu ili čak Bezjak koji je postao tek treći srednji novog prvaka Njemačke Magdeburga.

Svijetla budućnost

– Kada je u pitanju budućnost kluba, mogu reći da je ona svijetla. Vuko je dakle ovdje s nama i potpisao je i to je velika stvar. Kao što znate nas su napustili Valentino Ravnić, David Mandić, Filip Ivić, Filip Vistorop i Sandro Obranović. Kod potonjeg zbog ozljede postoji mogućnost da eventualno ostane, ali rekao bih da je on puno bliže odlasku nego ostanku. Premda još nije službeno, novo lijevo krilo trebao bi biti Gabrijel Buvinić iz Umaga s kojim je dogovoren trogodišnji ugovor. Aljaž Pantjar nam dolazi na gol iz Gorenje Velenja, na desnog vanjskog Milan Milić iz Nantesa, pregovaramo s našim sportskim prijateljima iz Ljubuškog o lijevom vanjskom Milošu Kosu. Početkom jeseni trebao bi nam se vratiti i Aleks Kavčić, u našoj koncepciji jako bitan igrač koji igra u oba smjera. Također, nije isključeno da u dogledno vrijeme reagiramo na tržištu, ovisno o raspletu situacije u slučajevima Vistorop i Obranović – zaključio je Vedran Šupuković, direktor kluba.