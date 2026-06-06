FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba

U središtu Zagreba danas se održava 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea, koja je okupila tisuće sudionika i obilježila četvrt stoljeća javnog zagovaranja prava LGBTQ+ zajednice u Hrvatskoj.
U središtu Zagreba danas se održava 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea, koja je okupila tisuće sudionika i obilježila četvrt stoljeća javnog zagovaranja prava LGBTQ+ zajednice u Hrvatskoj.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati u parku Zrinjevac, odakle je povorka u 15.30 krenula prema završnoj točki u Parku dr. Franje Tuđmana. Ruta je vodila Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom i Jurišićevom, preko Trga bana Josipa Jelačića te dalje Ilicom.
Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati u parku Zrinjevac, odakle je povorka u 15.30 krenula prema završnoj točki u Parku dr. Franje Tuđmana. Ruta je vodila Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom i Jurišićevom, preko Trga bana Josipa Jelačića te dalje Ilicom.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Na završnom skupu, koji je najavljen za 17.30 sati, planiran je prigodni program kojim se obilježava 25 godina održavanja Povorke ponosa u Zagrebu.
Na završnom skupu, koji je najavljen za 17.30 sati, planiran je prigodni program kojim se obilježava 25 godina održavanja Povorke ponosa u Zagrebu.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Među sudionicima povorke bio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je poručio kako je važno da gradske vlasti jasno podržavaju LGBTQ+ zajednicu.
Među sudionicima povorke bio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je poručio kako je važno da gradske vlasti jasno podržavaju LGBTQ+ zajednicu.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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„Bitno nam je dati političku podršku s obzirom na i dalje prisutnu homofobiju. Vidjeli smo ovih dana i skidanje zastava koje se postavljaju desetljećima. U tom smislu važno je poslati poruke podrške”, rekao je Tomašević.
„Bitno nam je dati političku podršku s obzirom na i dalje prisutnu homofobiju. Vidjeli smo ovih dana i skidanje zastava koje se postavljaju desetljećima. U tom smislu važno je poslati poruke podrške”, rekao je Tomašević.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Sudionici su u povorci nosili zastave duginih boja, ali i hrvatske zastave, uz transparente s porukama poput „Bez podjele na rozo i plavo”, „Dok god ljudi skidaju zastave treba nam pride” te „Hod za svoj život”.
Sudionici su u povorci nosili zastave duginih boja, ali i hrvatske zastave, uz transparente s porukama poput „Bez podjele na rozo i plavo”, „Dok god ljudi skidaju zastave treba nam pride” te „Hod za svoj život”.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Na Zrinjevcu su se također mogli vidjeti i sudionici ogrnuti hrvatskim zastavama, dok je atmosfera na početku povorke bila mirna i okupljanja su protekla bez incidenata.
Na Zrinjevcu su se također mogli vidjeti i sudionici ogrnuti hrvatskim zastavama, dok je atmosfera na početku povorke bila mirna i okupljanja su protekla bez incidenata.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Kako se povorka kretala prema Trgu bana Josipa Jelačića, na terenu su zabilježene i prve napetosti. U blizini trase pojavio se predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec s desetak stranačkih pripadnika.
Kako se povorka kretala prema Trgu bana Josipa Jelačića, na terenu su zabilježene i prve napetosti. U blizini trase pojavio se predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec s desetak stranačkih pripadnika.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Skupina je, uz pojačano policijsko osiguranje, prosvjedovala bez većih incidenata, a moglo se čuti i skandiranje „EU jednako je Jugoslavija”.
Skupina je, uz pojačano policijsko osiguranje, prosvjedovala bez većih incidenata, a moglo se čuti i skandiranje „EU jednako je Jugoslavija”.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Među sudionicima je bila i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić (HSLS), koja je u hrvatskom dresu poručila: „Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje.”
Među sudionicima je bila i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić (HSLS), koja je u hrvatskom dresu poručila: „Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje.”
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Uz Povorku ponosa, u Zagrebu se istodobno održava i Antunovski hod mladih, zbog čega su na snazi posebne prometne regulacije. Tijekom poslijepodneva došlo je do povremenih obustava tramvajskog prometa u užem središtu grada te izmjena na više ZET-ovih linija.
Uz Povorku ponosa, u Zagrebu se istodobno održava i Antunovski hod mladih, zbog čega su na snazi posebne prometne regulacije. Tijekom poslijepodneva došlo je do povremenih obustava tramvajskog prometa u užem središtu grada te izmjena na više ZET-ovih linija.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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