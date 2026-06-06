FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba
U središtu Zagreba danas se održava 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea, koja je okupila tisuće sudionika i obilježila četvrt stoljeća javnog zagovaranja prava LGBTQ+ zajednice u Hrvatskoj.
Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati u parku Zrinjevac, odakle je povorka u 15.30 krenula prema završnoj točki u Parku dr. Franje Tuđmana. Ruta je vodila Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom i Jurišićevom, preko Trga bana Josipa Jelačića te dalje Ilicom.
„Bitno nam je dati političku podršku s obzirom na i dalje prisutnu homofobiju. Vidjeli smo ovih dana i skidanje zastava koje se postavljaju desetljećima. U tom smislu važno je poslati poruke podrške”, rekao je Tomašević.
Sudionici su u povorci nosili zastave duginih boja, ali i hrvatske zastave, uz transparente s porukama poput „Bez podjele na rozo i plavo”, „Dok god ljudi skidaju zastave treba nam pride” te „Hod za svoj život”.
Kako se povorka kretala prema Trgu bana Josipa Jelačića, na terenu su zabilježene i prve napetosti. U blizini trase pojavio se predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec s desetak stranačkih pripadnika.
Uz Povorku ponosa, u Zagrebu se istodobno održava i Antunovski hod mladih, zbog čega su na snazi posebne prometne regulacije. Tijekom poslijepodneva došlo je do povremenih obustava tramvajskog prometa u užem središtu grada te izmjena na više ZET-ovih linija.